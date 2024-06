Hơn 456.000 xe của bốn hãng xe Hàn Quốc phải về xưởng sửa chữa

Lỗi thiết kế ở motor khởi động động cơ trên 236.518 chiếc thuộc hai mẫu xe Genesis của Hyundai, gây ra rủi ro cháy nổ. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc ngày 26/6 cho biết công ty Hyundai Motor Co., Kia Corp và hai nhà sản xuất ôtô khác sẽ thông báo đưa tổng cộng hơn 456.000 chiếc xe về xưởng sửa chữa do lỗi linh kiện.

Thông báo của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết bốn công ty, bao gồm cả Tập đoàn Volkswagen Hàn Quốc và Tesla Hàn Quốc, sẽ tự nguyện đưa 456.977 chiếc xe thuộc 11 mẫu xe khác nhau về sửa chữa.

Nguyên nhân bao gồm lỗi thiết kế ở motor khởi động động cơ trên 236.518 chiếc thuộc hai mẫu xe Genesis của Hyundai, gây ra rủi ro cháy nổ.

Bên cạnh đó, 18.397 chiếc thể thao đa dụng (SUV) Santa Fe phiên bản động cơ lai (hybrid) của Hyundai được phát hiện có lỗi phần mềm trong hệ thống phanh điện tử.

Về phía mình, Kia sẽ đưa về xưởng 157.188 chiếc SUV Sportage do bộ điều khiển điện tử thủy lực kém bền.

Ngoài ra, Volkswagen sẽ đưa 4.886 chiếc xe thuộc mẫu ID.4 về sửa chữa, do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển thông tin và điện tử, còn Tesla sẽ đưa về xưởng 2.819 chiếc do lỗi hệ thống cảnh báo dây an toàn trên bốn mẫu xe./.

Mỹ điều tra vụ triệu hồi hơn 2 triệu xe của Tesla Hồi tháng 12/2023, Tesla thông báo triệu hồi hơn 2 triệu xe để cập nhật phần mềm nhằm khắc phục vấn đề kiểm soát của hệ thống lái tự động Autopilot.