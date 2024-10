Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Singapore

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bí thư Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Aubeck Kam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 9/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Aubeck Kam, Bí thư Thường trực Bộ Nội vụ Singapore.

Chào mừng ngài Aubeck Kam và Đoàn Đại biểu Cấp cao Bộ Nội vụ Singapore sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Singapore đang ngày càng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, với việc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.

Nhấn mạnh những kết quả tích cực mà hai bên đạt được tại Cuộc họp song phương thường niên cấp Thứ trưởng lần thứ 12 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore, diễn ra ngày 8/10 vừa qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, mối quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam-Singapore tiếp tục được duy trì, củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai Bộ đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác như: trao đổi đoàn cấp cao; thực thi pháp luật trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; hợp tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm mạng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ký năm 2018 là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Bộ Nội vụ Singapore đã tổ chức các chương trình đào tạo trên các lĩnh vực có thế mạnh cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai bên. Sớm hoàn thiện các văn bản pháp lý, tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật giữa hai bên như ký sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, Hiệp định về Dẫn độ, Hiệp định về Chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Hai bên tăng cường ủng hộ và tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương để đạt được đồng thuận trong giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực.

Hai bên mở rộng hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước; đồng thời, bảo đảm an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập, du lịch và làm việc tại nước kia.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Bí thư Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Aubeck Kam nhấn mạnh Bộ Nội vụ Singapore luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp với Bộ Công an Việt Nam trên các mặt công tác; đồng thời cho biết hai bộ đã đạt được sự thống nhất cao trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác tại Cuộc họp song phương thường niên lần thứ 12 vừa qua.

Ngài Aubeck Kam đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trong công tác thực thi pháp luật, phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống lừa đảo qua mạng; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi nước cũng như trong khu vực và trên thế giới./.

