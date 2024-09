Hưng Yên tập trung đảm bảo an toàn hệ thống đê điều

Hôm 11/9, nước sông Hồng dâng cao làm ngập vườn của người dân phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tối 13/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn có công điện gửi các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, mưa lũ sau bão và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và đảm bảo an toàn cho hệ thống đê nhất là tuyến đê tả sông Hồng, sông Luộc.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại các khu vực còn bị cô lập; bố trí nơi ở tạm và đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân bị mất chỗ ở (nếu có); tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ; tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Các đơn vị kiểm tra, rà soát thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 15/9; chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân.

Các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ”; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố giờ đầu; tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm đúng quy định của Luật Đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông (kể cả trong các tuyến đê bối có nguy cơ mất an toàn), kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế cứu chữa người bị thương, kịp thời cung cấp đầy đủ cơ số thuốc, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai; hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để bùng phát dịch bệnh sau bão, lũ.

Sở Công Thương có phương án đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng; thúc đẩy tiêu dùng trong tỉnh; thống kê thiệt hại của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương vệ sinh trường lớp, khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại; có giải pháp hỗ trợ trang thiết bị, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại để tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại học bình thường.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh tổ chức kêu gọi, vận động và tiếp nhận các khoản ủng hộ, giúp đỡ, cứu trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão, mưa lũ; thực hiện cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiệt hại./.

