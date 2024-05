Insider công bố các thành viên Hội đồng Cố vấn Sản phẩm Việt Nam 2024. (Nguồn: Vietnam+)

Được sự tin tưởng từ hơn 1.200 thương hiệu toàn cầu, trong đó có một phần ba trong số 500 thương hiệu hàng đầu của Fortune Global, Insider vinh dự giới thiệu các thành viên Hội đồng Cố vấn Sản phẩm các khu vực.

Insider tự hào và hân hạnh đồng hành cùng các đối tác từ những thương hiệu hàng đầu Việt Nam, bao gồm Vietnam Airlines, Sun World, MBBank, Yody, FPT, Guardian, VIB, ACB, BE, Viettel, VinPearl...

Hội Đồng Cố Vấn Sản Phẩm (CAB) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo điều kiện cho sự hợp tác, đổi mới và chia sẻ thông tin giữa Insider và các đối tác.

Điều này cũng mang đến đặc quyền trong việc tiếp cận sớm các tính năng và phiên bản thử nghiệm của Insider.

Việc thành lập các hội đồng theo từng khu vực phản ánh cam kết của Insider trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với khách hàng tại Việt Nam.

Insider cam kết thành lập các thành viên Hội đồng Cố vấn Sản phẩm trên toàn cầu để phản ánh sự đa dạng trong các ngành công nghiệp của khách hàng của mình.

Các thành viên Hội Đồng Việt Nam năm 2024 được lựa chọn vì sự ủng hộ liên tục cho Insider và sự phát triển, cùng với chuyên môn trong lĩnh vực của họ.

Insider tự hào giới thiệu các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Sản Phẩm Việt Nam 2024 như sau:

1. MBS - Oanh Bùi - Vice Director of Marketing & Communications

⁠2. Vinpearl - Hà Nguyễn - E-commerce Manager

⁠3. Yody - Hải Lê - OmniChannel Director

⁠4. Vietnam Airlines - Vũ Đoàn - e-Sales and Marketing DGM

⁠5. Generali - Đức Đặng - Head of Performance Marketing

⁠6. American Fashion - Hiền Đinh - Head of Marketing

⁠7. VIB - Toàn Hồ - Digital Marketing Expert

8. VP Bank - Varun Krishna - Head of Marketing

9. FPT Retail - Thiên Phạm - Performance Marketing Manager

Trang Đỗ, Giám đốc Quản lý Khách hàng Cấp cao của Insider, chia sẻ sự phấn khích về việc ra mắt Hội Đồng Cố Vấn Sản Phẩm, và chào đón các thành viên năm 2024.

“Việc thành lập Hội đồng Cố vấn Sản phẩm theo khu vực nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi rất mong được hợp tác với các thành viên Hội đồng Cố vấn Sản phẩm, tiếp nhận thông tin từ họ để nâng cao các dịch vụ và phục vụ thị trường địa phương một cách tốt hơn,” Trang Đỗ cho biết.

Insider - nền tảng xây dựng trải nghiệm người dùng real-time, cá nhân hóa, tự động hóa, đa điểm chạm - cho phép các nhà tiếp thị doanh nghiệp kết nối khách hàng qua các kênh và hệ thống, dự đoán hành vi tương lai của khách hàng thông qua công cụ trí tuệ nhân tạo, và xây dựng trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa. Các nhà tiếp thị dễ dàng sử dụng nền tảng của Insider để cung cấp những trải nghiệm nhất quán và hấp dẫn trên Web, App, Web Push, Email, SMS, WhatsApp Commerce và nhiều kênh khác. Một phần ba trong số các công ty Fortune 500 và các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, ôtô và du lịch đã lựa chọn Insider để cung cấp những trải nghiệm cá nhân hóa dẫn đầu bằng trí tuệ nhân tạo với kết quả vượt xa mong đợi của khách hàng. Insider được tin cậy bởi hơn 1.200 doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L’Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon, và CNN. Media Contact: katie.nguyen@useinsider.com & pham@useinsider.com./.