Doanh số bán xe của Toyota Motor tăng lần đầu tiên trong 6 tháng

Biểu tượng Toyota Motor tại một đại lý của hãng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Doanh số bán xe của hãng chế tạo ôtô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản, đã tăng lần đầu tiên trong 6 tháng nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại châu Âu và Nhật Bản, dù các đợt triệu hồi xe tại Mỹ đã gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của hãng.

Theo thông báo từ Toyota, doanh số bán xe trên toàn cầu của Toyota, bao gồm cả các công ty con là Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd., đã tăng 0,7% lên 924.918 chiếc trong tháng Bảy, ghi dấu lần tăng đầu tiên sau năm tháng sụt giảm liên tiếp.

Sản lượng xe trên toàn cầu của Toyota cũng ghi nhận mức tăng 0,6%, đạt 923.658 chiếc. Dù nhu cầu tại một số quốc gia châu Á vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) tại Ấn Độ, các đợt triệu hồi xe đối với các mẫu Grand Highlander và Lexus TX tại Mỹ đã ảnh hưởng đến doanh số bán trong tháng Bảy.

Tại Trung Quốc, mẫu minivan Granvia mới của Toyota đã ghi nhận doanh số bán mạnh mẽ, song, hãng vẫn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất ôtô nội địa, tương tự như phần lớn nhà sản xuất ôtô toàn cầu khác.

Triển vọng doanh số cho tháng Tám trở nên ảm đạm khi cơn bão Shanshan buộc Toyota phải tạm đóng cửa tất cả các nhà máy tại Nhật Bản, cùng với một số nhà máy của Daihatsu, khiến tình hình thêm khó khăn.

Toyota hiện đang phải đối phó với hậu quả của nhiều vụ bê bối liên quan đến xe của một số công ty con vào tháng 12/2023 và gần đây nhất là vào tháng Sáu năm nay.

Đài NHK của Nhật Bản cho hay đầu tháng này Toyota đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng xe toàn cầu hàng năm từ 10,3 triệu xe xuống còn 9,8 triệu xe do các vụ bê bối trên.

Ngày 31/7 vừa qua, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra yêu cầu buộc Toyota khắc phục sai phạm liên quan đến bê bối gian lận kết quả kiểm tra an toàn xe.

Bộ này đã phát hiện những bất thường mới trong 7 mẫu xe, ngoài 7 mẫu xe đã được Toyota báo cáo trước đó.

Cũng trong tháng Bảy, doanh số bán xe của người đồng hương Honda Motor Co. giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 302.625 xe, do sự sụt giảm 40% lượng xe giao tại Trung Quốc không thể giúp bù đắp nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe lai của hãng tại Mỹ./.

