Iran trả tự do cho toàn bộ 18 thủy thủ Philippines bị bắt giữ ở Vịnh Oman

04/05/2023 08:02

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc Iran quấy rối các tàu và can thiệp vào quyền (tự do) hàng hải trong vùng biển quốc tế và khu vực là trái với luật pháp quốc tế và phá vỡ sự ổn định và an ninh khu vực.