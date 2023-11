Iraq: Tòa án Tối cao miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Mohamed al-Halbousi

03/09/2023 06:46

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh lực lượng an ninh phải kiên quyết bắt giữ bất cứ ai từ bất kỳ bên nào dám phá rối an ninh của Kirkuk và không cho phép mang theo vũ khí, ngoại trừ lực lượng an ninh.