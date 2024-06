Kết nối doanh nghiệp du lịch Ninh Thuận và bang Kerala của Ấn Độ

Đại diện Công ty WebCRSTravel của Ấn Độ và Hoàn Mỹ Resort của Ninh Thuận ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sáng 1/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ kết nối doanh nghiệp du lịch Ninh Thuận và bang Kerala, Ấn Độ, với sự tham gia của 70 đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng, doanh nghiệp du lịch và truyền thông của hai địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch của bang Kerala và các sản phẩm du lịch thế mạnh, cũng như các di sản thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Ninh Thuận đã được UNESCO công nhận.

Ông Neelkanth Pararath, người sáng lập Công ty WebCRSTravel, Trưởng Đoàn doanh nghiệp du lịch Ấn Độ đánh giá, Ninh Thuận là vùng đất xinh đẹp, có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch. Cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, thị trường du lịch giữa hai địa phương ngày càng phát triển khi hiện nay đã có những đường bay thẳng từ Ấn Độ đến các địa phương của Việt Nam chỉ khoảng 5 giờ bay.

Chia sẻ về những vấn đề du khách Ấn Độ quan tâm đến thị trường du lịch Việt Nam nói chung, Ninh Thuận nói riêng, ông Neelkanth Pararath lưu ý đến hai khía cạnh là sản phẩm du lịch và hoạt động kinh doanh. Trong đó, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần đáp ứng tốt về cơ sở lưu trú, hoạt động trải nghiệm đa dạng, đặc biệt có những món ăn phù hợp với truyền thống của người Ấn.

Ông Neelkanth Pararath, Trưởng Đoàn doanh nghiệp du lịch Ấn Độ chia sẻ thông tin tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Địa phương cũng cần có các thông tin chi tiết về các điểm đến giới thiệu bằng tiếng Anh, tiếng Ấn để khách du lịch tìm hiểu. Đồng thời, thay đổi cách thức tiếp cận thị trường ở mảng cung ứng-bán hàng, phản hồi thông tin nhanh nhất cho du khách khi họ tìm hiểu, cân nhắc khi đi du lịch.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, Hội nghị gặp gỡ kết nối doanh nghiệp hai địa phương là sự kiện quan trọng để giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các chính sách thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch; đồng thời tạo cơ hội liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương.

Để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hơn nữa tinh thần hợp tác thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận đề nghị Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo doanh nghiệp du lịch bang Kerala, Ấn Độ và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tiếp tục có sự kết nối để ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai bên; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư tại Ninh Thuận, không chỉ lĩnh vực du lịch, còn trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, đào tạo, công nghệ thông tin, y tế... theo kế hoạch hợp tác đã được ký kết.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, nhất là hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Đồng thời, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xây dựng Ninh Thuận là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa công ty WebCRSTravel của Ấn Độ với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Hoàn Mỹ Resort. Đây là bước tiến quan trọng mở ra cơ hội phát triển du lịch cho các đơn vị du lịch và hai địa phương.

Thời gian gần đây, tình hình quan hệ hợp tác đầu tư nước ngoài giữa Ninh Thuận với các đối tác Ấn Độ được tăng cường. Giai đoạn 2014-2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện 8 dự án phi chính phủ do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ, với tổng kinh phí trên 1,87 triệu USD.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối thị trường khách du lịch Ấn Độ; các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Ninh Thuận và Ấn Độ được tăng cường thông qua các sự kiện.../.



