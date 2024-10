Kết quả kiểm tra chất lượng sữa sử dụng trong trường mầm non tại Bắc Kạn

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn đã công khai kết quả kiểm nghiệm sữa SP-Milk GROW IQ của Công ty TNHH Vita sử dụng tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Chiều 23/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thu Trang đã có buổi làm việc với Sở Y tế và trực tiếp nghe báo cáo về kết quả kiểm nghiệm sữa dùng cho các trường mầm non tại thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn)

Ngày 29/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 7916/UBND-VXNV về kết quả kiểm tra sữa tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn được chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn công khai kết quả kiểm nghiệm sữa SP-Milk GROW IQ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng Vita sử dụng tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố...

Thực hiện công văn số 7311/UBND-VXNV ngày 10/10/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thông tin dư luận xã hội phản ánh việc các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn cho trẻ uống sữa “không đạt tiêu chuẩn," Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời ban hành các văn bản, quyết định và tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các trường mầm non trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiểm tra 8/8 trường mầm non từ ngày 11-15/10/2024.

Tại thời điểm kiểm tra, các trường đã niêm phong sản phẩm sữa chưa sử dụng, với số lượng 479 túi nguyên (1kg/ túi) và 2 túi đã sử dụng một nửa (0,5kg/túi).

Thành phố Bắc Kạn đã kiểm tra, lấy 2 mẫu sản phẩm sữa tại trường Mầm non Đức Xuân bởi qua kiểm tra, các trường còn lại đều sử dụng sữa có cùng mẫu mã, bao bì, ngày sản xuất, hạn sử dụng nên đã thống nhất lấy mẫu sữa tại trường Mầm non Đức Xuân làm mẫu kiểm nghiệm chung.

Hai mẫu này được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn để chuyển lên Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm nghiệm 18 chỉ tiêu trên nhãn sản phẩm.

Ngày 23/10/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn đã nhận được văn bản về kết quả kiểm nghiệm, đối chiếu kết quả kiểm nghiệm với bản tự công bố sản phẩm của nhà sản xuất của 2 mẫu sữa bột thì tất cả chỉ tiêu kiểm nghiệm đều nằm trong ngưỡng cho phép, không có mẫu nào dưới mức tự công bố.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin dư luận xã hội phản ánh việc các trường mầm non tại thành phố Bắc Kạn cho trẻ uống sữa từ một sản phẩm “không đạt tiêu chuẩn."

Ngày 10/10/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 7311/UBND-VXNV, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kạn chủ trì tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non về việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm; lấy mẫu sản phẩm sữa SP-Milk GROW IQ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng Vita gửi cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định để xác minh và báo cáo kết quả xác minh về Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan.../.

