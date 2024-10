Khai mạc Tuần lễ An ninh Mạng quốc tế Singapore năm 2024

Triển lãm Công nghệ - GovWare 2024 diễn ra đồng thời thời trong khuôn khổ SICW 2024. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Từ ngày 14-17/10, Tuần lễ An ninh Mạng quốc tế Singapore năm 2024 (SICW 2024), do Cơ quan An ninh Mạng Singapore (CSA) chủ trì tổ chức, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Marina Bay Sands, với chủ đề “Tin cậy và an ninh trong Kỷ nguyên kỹ thuật số.”

SICW 2024 chú trọng thúc đẩy các cuộc đối thoại và quan hệ đối tác quan trọng để thúc đẩy lòng tin và tăng cường bảo mật trong lĩnh vực kỹ thuật số và không gian mạng, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Cấp cao Singapore Teo Chee Hean nhấn mạnh: “Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công mạng và tội phạm mạng tiếp tục gia tăng. Trên toàn cầu, số liệu về ransomware/mã độc tống tiền đã đạt mức cao kỷ lục, với các khoản đã chi trả vượt quá 1 tỷ USD vào năm 2023.”

Ông Hean cũng cho rằng: “Thế giới kỹ thuật số có nhiều thứ để cung cấp về tiến bộ xã hội, đổi mới kinh tế và đổi mới. Nhưng chúng ta sẽ chỉ có thể gặt hái những lợi ích này nếu công nghệ kỹ thuật số về cơ bản được mọi người tin tưởng.”

“Hợp tác quốc tế sẽ là điều cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề chung mà chúng ta phải đối mặt trong lĩnh vực kỹ thuật số,” ông Teo Chee Hean nói thêm.

Trước Hội nghị, Bộ trưởng Hean cũng kêu gọi cùng hợp tác “vượt ra ngoài an ninh mạng, để xây dựng khả năng phục hồi kỹ thuật số ở cấp độ toàn diện và cơ bản hơn” và để xây dựng niềm tin vào tương lai của lĩnh vực kỹ thuật số, các bên “phải đặt nền móng để quản lý rủi ro phát sinh từ các công nghệ mới nổi.”

Sự kiện năm nay cũng thu hút nhiều lãnh đạo của các quốc gia, tổ chức quốc tế đến tham dự, các quan chức cấp Chính phủ, Bộ trưởng của Singapore, các doanh nghiệp, nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng cùng nhiều chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới về các lĩnh vực kỹ thuật số.

Đoàn Việt Nam họp song phương với đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh mạng. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Bên lề phiên khai mạc SICW 2024, Đoàn cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dẫn đầu, cũng đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các đối tác an ninh quan trọng, trong đó có cuộc họp song phương với phái đoàn Mỹ, Canada, Nga...

Trong ngày 16/10, Đoàn Cấp cao Bộ Công an, dự kiến tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh Mạng lần thứ 9 (AMCC lần thứ 9) và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề nhằm tăng cường hợp tác.

Các phiên họp chính và đặc biệt của AMCC lần thứ 9 là các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng quy tụ các Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN (ICT) và An ninh mạng, cũng như các Đối tác Đối thoại ASEAN, để thảo luận về các vấn đề mạng quan trọng trong khu vực và các phương tiện nhằm tăng cường hợp tác an ninh mạng khu vực giữa các quốc gia thành viên.

Các sự kiện chính khác của SICW 2024 bao gồm Hội nghị Cấp cao SICW, Phiên khai mạc cấp cao cùng một loạt các Phiên thảo luận về nhiều chủ đề chính sách, hoạt động, kỹ thuật và ngoại giao an ninh mạng, cũng như Hội nghị toàn thể Phụ nữ trong Không gian mạng SICW và Hội nghị bàn tròn Bảo mật IoT quốc tế.

Ngoài ra, sự kiện Triển lãm Công nghệ - GovWare 2024 diễn ra đồng thời trong khuôn khổ SICW 2024 rất đáng chú ý khi quy tụ các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp hàng đầu đến tham dự và trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất. Năm nay, Triển lãm GovWare nổi bật với Diễn đàn Cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng (CII) và Triển lãm đổi mới CII với các đột phá kỹ thuật số và chiến lược an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe và năng lượng./.

