Khám phá Rừng dừa Bảy Mẫu - “Tiểu miền Tây” trong lòng Hội An

Đến với Rừng dừa Bảy Mẫu ở Hội An, du khách sẽ được trải nghiệm ngồi thuyền thúng tham quan khu rừng dừa xanh mướt giữa không gian yên bình, xem người dân múa thúng đầy vui nhộn, khéo léo.

Du khách ngồi trên các chiếc thuyền thúng do người dân địa phương chèo để tận hưởng vẻ đẹp sông nước. (Ảnh: Thúy Lan/Vietnam+)

Đến Hội An, thành phố Đà Nẵng, du khách không chỉ được khám phá một Di sản Văn hóa Thế giới với những khu phố cổ yên bình, mà còn có dịp trải nghiệm khám phá vô cùng thú vị tại rừng dừa Bảy Mẫu, được ví như là “Nam Bộ trong lòng phố cổ.”

Là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng của Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm. Đến với nơi đây, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành của rừng dừa tươi xanh cùng những giây phút ngồi thuyền du ngoạn yên bình thong dong.

Cách Hội An 4km về phía Đông Nam, rừng dừa nước Bảy Mẫu trông giống như một góc miền Tây sông nước. Rừng dừa Bảy Mẫu nằm trên địa bàn các thôn Vạn Lăng, Thanh Tam Tây, Thanh Tam Đông, Thanh Nhứt, Cồn Nhàn thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An; đồng thời được bao bọc bởi sông nước nên rất thuận lợi cho chiến tranh du kích.

Trong quá khứ, rừng dừa đã thực sự trở thành nơi trú ẩn an toàn, nơi bảo tồn lực lượng cách mạng của Hội An và là bàn đạp để quân ta xuất kích tiến đánh nội ô Hội An, làm nên những trận thắng lừng lẫy.

Cách đây hơn 200 năm, người dân Hội An đã mang giống dừa nước từ miền Tây về trồng. Ngày nay nơi trồng những cây dừa nước đó đã trở thành điểm du lịch yêu thích và được biết với tên gọi "Rừng dừa Bảy Mẫu."

Du khách được ngồi trên các chiếc thuyền thúng do người dân địa phương chèo để tận hưởng vẻ đẹp sông nước. (Ảnh: Thúy Lan/Vietnam+)

Về tên gọi của nơi này, trước khi được mở rộng, rừng chỉ có khoảng 7 mẫu dừa nước nên mới có cách gọi như vậy. Ngày nay, cùng với sự phát triển du lịch, diện tích dừa nước cũng được mở rộng nhiều hơn, không chỉ có 7 mẫu như trước kia.

Năm 2008, Rừng dừa Bảy Mẫu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là Khu Di tích Lịch sử Văn hóa, được đưa vào quản lý và bảo vệ. Từ đó, rừng dừa bắt đầu trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Quảng Nam.

Dọc theo dòng sông Hoài, có nhiều bến thuyền đưa du khách xuôi theo dòng sông khoảng vài kilomet về phía Đông Nam là đến rừng dừa bảy mẫu thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An. Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong một không gian dừa nước bạt ngàn xanh mát.

Ngày nay Bảy Mẫu là vùng sinh thái với hệ rừng ngập nước hữu tình. Đây còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật biển như các loài tôm, cua, ghẹ và động vật thân mềm. Hệ sinh thái ngập mặn Bảy Mẫu còn đóng vai trò như một máy lọc, tích tụ và phân hủy chất thải, làm trong sạch nguồn nước trước khi chảy ra biển.

Khách du lịch đến Rừng dừa Bảy Mẫu đều ngỡ ngàng trước bạt ngàn những cây dừa nước lúp xúp, ẩn hiện nhiều ngôi nhà mái thấp được làm từ dừa. Đến đây, du khách được ngồi trên các chiếc thuyền thúng do người dân địa phương chèo để tận hưởng vẻ đẹp sông nước, phía dưới có những đàn cá tung tăng bơi lội, bên trên có chim cò làm tổ trong các tán dừa.

Tiết mục nhảy múa trên thuyền thúng đầy vui nhộn của người dân địa phương. (Ảnh: Thúy Lan/Vietnam+)

Những chiếc thuyền thúng dập dềnh trên nước, được lái thuyền chèo khéo léo, rất an toàn cho du khách. Du khách còn được trải nghiệm tiết mục múa thúng rất đặc sắc. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian sôi động như bịt mắt đập cơm niêu, kéo co, đua thuyền… Các món ăn ở đây cũng trở thành điểm nhấn với nhiều món hấp dẫn: các loại cá nướng, nộm hoa chuối, ốc, chè dừa nước…

Ngày nay Rừng dừa Bảy Mẫu không chỉ là Khu Di tích có giá trị lịch sử đặc biệt, đây còn là vùng sinh thái độc đáo với hệ rừng ngập nước có thắng cảnh hữu tình. Đây còn là nơi cư trú, sinh sống của nhiều loài động vật biển giá trị, nhất là các loài tôm, cua, ghẹ và động vật thân mềm. Các thảm cỏ biển là nơi sinh sống và bắt mồi của nhiều loài hải sản. Các hệ sinh thái ngập mặn này còn đóng vai trò như một máy lọc sinh học, tích tụ và phân hủy chất thải, làm trong sạch nguồn nước trước khi về với biển.

Đến với Rừng dừa Bảy Mẫu du khách không khỏi ngỡ ngàng trước bạt ngàn dừa nước và những ngôi nhà mái thấp được làm hoàn toàn bằng dừa. Còn gì thú hơn, khi chèo thuyền trên các con rạch để tận hưởng thiên nhiên trong lành, phía dưới là những đàn cá tung tăng bơi lội, bên trên những rặng dừa, chim cò làm tổ.

Đặc biệt ở tour này là người dân sống ở đây sẽ đưa du khách tham quan, khám phá rừng dừa này. Theo thống kê, cả xã Cẩm Thanh hiện có trên 20 hộ dân tham gia vào việc này. Đây là một hình thức làm du lịch dựa vào cộng đồng và mang tính bền vững.

Người dân ở đây vừa tham gia sản xuất hàng ngày với nghề nghiệp của họ, khi nào có khách của các công ty du lịch đưa đến, họ đưa thuyền thúng hướng dẫn khách khám phá khu rừng./.

Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu nên đi vào thời gian nào? Tháng 2 đến tháng 6: Thời tiết Hội An lúc này mát mẻ, khô ráo, không có nắng gắt rất phù hợp cho chuyến tham quan miền đất sông nước. Tháng 5 đến tháng 7: Thời gian này phố cổ Hội An có nhiều tiết mục lễ hội rất thú vị, bạn có thể kết hợp chuyến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu với trải nghiệm ngắm đèn lồng. Nhưng khí hậu của thời điểm này lại khá nóng và nhiều nắng gắt, bạn cần chú ý điểm này. Tháng 8 đến tháng 11: Thời điểm này khí hậu ở rừng dừa Bảy Mẫu mát mẻ, có mưa ít. Bạn có thể chọn đi vào dịp trăng rằm, lễ thả hoa đăng rất hấp dẫn. Rừng dừa Bảy Mẫu mở cửa từ 7h đến 17h00 hàng ngày. Giá vé vào cửa 30.000 đồng/người, giá thuê thuyền thúng từ 150.000-200.000 đồng/thuyền.

Đến Hội An, khám phá Di sản nghề làm nhà bằng tre, dừa ở xã Cẩm Thanh Nghề làm nhà bằng tre, dừa nước ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, có lúc tưởng như mai một do sự phát triển của nhiều vật liệu xây dựng mới với giá rẻ, bền.