Khám phá văn hóa truyền thống các dân tộc qua lễ hội trình diễn cây Nêu

Sự kiện trình diễn cây Nêu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cây Nêu trong thời kỳ hội nhập và phát triển” được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc.

Hoạt động diễn ra tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm tuần “Đại đoàn kết dân tộc- di sản văn hóa Việt Nam.”

Mở đầu là phần trình diễn “Lễ hội cây Nêu của người Mường” tỉnh Thanh Hóa. Hàng năm, dân tộc Mường làm lễ lên Nêu để ghi nhớ công ơn của mệ vua, xua đi cái xấu của năm cũ và đón cái tốt lành trong năm mới đến. Cây Nêu càng đẹp thì năm đấy sẽ có nhiều cái vui, cái tốt.

Bên cạnh đó còn có sự ‘góp mặt’ của các cây Nêu từ những dân tộc anh em khác như đồng bào Cadong (Quảng Nam), dân tộc Thái trắng (Sơn La), Dân tộc Cơ Tu (Đà Nẵng),…

Mỗi cây Nêu đến từ các dân tộc mang ý nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống riêng của từng dân tộc.

Cây Nêu của dân tộc Thái trắng, tỉnh Sơn La được trình bày qua “Lễ Hết Chá.” Đây là lễ tạ ơn của người được các thầy mo chữa cho khỏi bệnh, lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần sông, thần núi, thổ địa đã giúp con người ở trần gian duy trì cuộc sống ấm no, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Dân tộc Cơ tu, Đà Nẵng trình diễn cây Nêu với “Lễ ăn trâu mừng lúa nước” quan niệm kết nối giữa thế giới con người với thế giới thần linh. Là nơi để tạ ơn trời đất, dẫn lối cho tổ tiên, những người đã khuất về cõi vĩnh hằng.

Tỉnh Lai Châu mang đến “Lễ Then Kin Pang” của dân tộc Thái đen. Người Thái họ tin vào tồn tại của mường Then, họ xin được làm con nuôi của Then để được Then che chở, mong ngài ban cho sức khỏe không bị ốm đau.

Tiết mục cuối là “Lễ cúng sức khỏe” của dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk. Lễ vật dâng lên nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện từng gia đình. Cây Nêu với người Ê Đê là sợi dây gắn kết với các vị thần linh để cầu cuộc sống an lành, sung túc, khỏe mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong sự kiện lễ hội trình diễn cây Nêu:

Mở đầu là phần trình diễn “Lễ hội cây Nêu của người Mường”, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tỉnh Quảng Nam mang đến cây Nêu của đồng bào Cadong. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cây Nêu của dân tộc Thái trắng, tỉnh Sơn La được trình bày qua “Lễ Hết Chá”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dân tộc Cơ Tu, Đà Nẵng trình diễn cây Nêu với “Lễ ăn trâu mừng lúa nước.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tỉnh Lai Châu mang đến “Lễ Then Kin Pang” của dân tộc Thái đen. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Lễ cúng sức khỏe” của dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: PV/Vietnam+)