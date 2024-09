Khẩn trương tái thiết và ổn định cuộc sống người dân Làng Nủ

Lực lượng Quân đội vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại Làng Nủ trong ngày thứ 8 xảy ra lũ ống, lũ quét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 17/9, công tác tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại do lũ cuốn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn được hơn 500 người thuộc các lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng tại chỗ... cùng người dân nỗ lực từng giờ.

Các phương tiện cơ giới hạng nặng cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tại các điểm bị vùi lấp sâu.

Trưởng thôn Làng Nủ Hoàng Văn Diệp cho biết đến thời điểm này, tổng số thi thể được tìm thấy là 53, trong đó có 1 người chưa rõ nhân thân (có thể là người nơi khác tới); còn 14 người vẫn đang mất tích.

Các lực lượng đang hỗ trợ san gạt mặt bằng thi công 25 căn nhà tạm tại khu đất nhà văn hóa cũ của thôn, dự kiến sẽ hoàn thiện trong 1-2 ngày tới để người dân bị mất nhà do lũ cuốn có nơi ở tạm, từng bước ổn định, vượt qua thời điểm gian khó trước mắt.

Xã Phúc Khánh đang khảo sát và triển khai san gạt để bố trí xây dựng thôn Làng Nủ mới trước ngày 31/12 tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bằng mọi giá đảm bảo sinh kế lâu dài cho bà con.

Trước mắt, sẽ xây 40 căn nhà trên diện tích 10ha, vị trí cách thôn cũ 2,5km; tiến tới huyện Bảo Yên sẽ nghiên cứu, quy hoạch tổng thể thôn Làng Nủ mới với diện tích 40ha và báo cáo lại tỉnh Lào Cai.

Chị Hoàng Thị Nhu là người thôn Làng Nủ, đi lấy chồng ở Phú Thọ cũng trở về thôn để hỗ trợ gia đình và người dân tìm kiếm các nạn nhân. Chị Nhu cho biết đã về làng cách đây 5 ngày.

Anh rể chị là Hoàng Trần Độ đi về thôn Làng Nủ để trông ao nuôi cá tầm đã thiệt mạng trong đợt lũ quét vừa qua; thi thể của anh Độ được tìm thấy vào ngày 12/9 vừa qua. Gia đình bố mẹ đẻ của chị Nhu may mắn an toàn do căn nhà nằm ở phía cuối làng, lại ở vị trí khá cao nên không bị dòng nước lũ ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng vẫn hạn chế các phương tiện tiếp cận vào thôn Làng Nủ do chưa đảm bảo các yếu tố an toàn, một số điểm dọc tuyến đường đi vào thôn vẫn có nguy cơ sạt lở. Người dân trong thôn cũng đã bước đầu nhận được các đợt hàng cứu trợ./.

