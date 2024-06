Khánh thành nhà máy nước sạch Quy Nhơn sử dụng công nghệ xanh tuần hoàn khép kín

Nhà máy nước sạch Quy Nhơn có công suất 30.000 m3/ngày.đêm ở giai đoạn 1. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 8/6, tại thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn tổ chức khánh thành công trình nhà máy nước sạch Quy Nhơn giai đoạn 1.

Nhà máy nước sạch Quy Nhơn được quy hoạch trên diện tích hơn 3,3ha với quy mô công suất 60.000 m3/ngày đêm cho cả 2 giai đoạn.

Hiện nay, nhà máy nước sạch Quy Nhơn đã chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 30.000 m3/ngày đêm và nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn QCVN 01-01/2018/BYT cung cấp cho sinh hoạt của người dân và sản xuất của doanh nghiệp.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhà máy nước sạch Quy Nhơn vận hành tự động hóa hoàn toàn bằng scada, với công nghệ tiên tiến nhất trong khu vực và trên thế giới.

Toàn bộ trang thiết bị của nhà máy được nhập khẩu từ châu Âu/G7 có chất lượng và hiệu suất cao, vận hành ổn định, tuổi thọ lâu dài và tiết kiệm năng lượng vận hành.

Nguồn nước của nhà máy được lấy từ sông Kôn, nhờ hệ thống bơm nước thô và ống chuyển tải HDPE đường kính D630, dài 6,7 km dẫn nước thô về nhà máy.

Nước thô trải qua công nghệ xử lý hoàn chỉnh bao gồm các cụm bể phản ứng cơ khí với hệ cánh khuấy dạng khung bản nằm ngang; bể lắng lamen có tải trọng lắng cao; bể lọc trọng lực tốc độ cao và được vận hành độc lập có thể luân phiên vận hành và bảo trì trong quá trình hoạt động nhà máy.

Hệ thống hóa chất - điểm nhấn chính trong công nghệ của nhà máy - được lập trình vận hành hoàn toàn tự động, hướng tới áp dụng trí tuệ nhân tạo AI trong vận hành thay con người, đây là công nghệ đã được áp dụng thành công ở nhiều nhà máy trên thế giới.

Nước sạch sau khi xử lý được vận hành bằng hệ thống bơm cấp II hoạt động luân phiên và tuyến ống chuyển tải nước sạch HDPE D630, dài khoảng 7,6 km đảm bảo cấp nước an toàn cho dân sinh và công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo lãnh đạo nhà máy, công nghệ xử lý của nhà máy là công nghệ xanh xử lý tuần hoàn khép kín, không phát thải chất ô nhiễm ra môi trường. Nhà máy thu hồi ép khô 100% bùn lắng sau bể lắng và bể lọc, nước sau ép bùn được tái xử lý tuần hoàn lại 100%.

Các thông số chỉ tiêu chất lượng nước được giám sát tự động online 24/24, đảm bảo luôn đạt chuẩn khi nhà máy được cấp chứng chỉ chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN 01-01/2018/BYT. Mục tiêu đến năm 2030, nhà máy nước sạch Quy Nhơn đạt công suất 60.000 m3/ngày đêm.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay, nhà máy nước sạch Quy Nhơn giai đoạn 1 là dự án quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và vùng phụ cận.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã xác định, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển; đối với lĩnh vực cấp nước, đến năm 2025: 83% dân cư đô thị được sử dụng nước sạch.

Để cụ thể hóa chỉ tiêu này, lãnh đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương quy hoạch, xây dựng kế hoạch thực hiện, thu hút các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, phát triển các hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Phó chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp, kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành nhà máy xử lý; việc kiểm soát chất lượng nước sau xử lý của dự án theo quy định.

Các đơn vị tăng cường quản lý cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch, đảm bảo an toàn, an ninh nguồn nước, quản lý công trình đầu mối cấp nước, thực hiện phân vùng cấp nước, gắn trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư hệ thống cấp nước; mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch để phục vụ người dân; có giải pháp hỗ trợ trong việc đầu tư xây dựng, cung cấp nước sạch cho các khu vực có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa... đảm bảo mọi người dân đều có nước sạch để sử dụng./.

Triển khai các giải pháp cung cấp nước sạch ổn định cho người dân Hà Nội Hà Nội yêu cầu các đơn vị cấp nước xây dựng phương án giải pháp cấp nước chi tiết cho từng khu vực, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nước cấp an toàn, liên tục với chất lượng theo quy chuẩn của Bộ Y tế.