Khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày 22/1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tỉnh ủy Bình Dương cùng đại diện Công an các tỉnh, thành phố dự buổi lễ.

Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh (nằm trên đường Trường Chinh, Phường 3, thành phố Tây Ninh) hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 3 năm 6 tháng thi công.

Trung tâm có tổng diện tích 5,6ha gồm một tòa nhà làm việc 9 tầng; phòng họp, phòng làm việc, phòng sinh hoạt cho 600 cán bộ, chiến sỹ; hội trường 500 chỗ; nhà khách 35 phòng và 7 phòng chức năng; nhà luyện tập võ thuật, thi đấu thể thao có khán đài và nhiều công trình phụ khác. Tổng mức đầu tư của công trình là 337,7 tỷ đồng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết công trình chính thức đưa vào sử dụng với diện tích, không gian rộng, kiến trúc đẹp, khang trang, hiện đại, nằm giữa trung tâm thành phố với đầy đủ công năng, không những đáp ứng yêu cầu làm việc và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh mà còn góp phần tô điểm thêm cảnh quan thành phố Tây Ninh ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đầu tư hoàn thiện trang thiết bị thiết yếu, nhất là sớm hình thành Trung tâm Thông tin giám sát điều hành chuyên ngành để trụ sở Công an tỉnh thật sự trở thành Trung tâm Chỉ huy hiện đại, góp phần năng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, giám sát và xử lý các tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ứng phó có hiệu quả những thách thức an ninh phi truyền thống, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám đốc Công an Tây Ninh, nhà thầu, đơn vị thi công, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các sở, ngành, địa phương đã hỗ trợ Công an tỉnh có trụ sở mới khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Tây Ninh quán triệt cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức trách nhiệm, sử dụng công trình với phương châm “giữ tốt, dùng bền,” xây dựng trụ sở xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường trong lành để nơi đây trở thành khởi nguồn cho cán bộ, chiến sỹ có những sáng tạo, đột phá, lập nên thành tích, chiến công trong công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng Khu Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng diện tích trên 1.000m2 (vốn đầu tư 12 tỷ đồng) từ nguồn kinh phí sản xuất.

Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng một số hạng mục, phục vụ công tác luyện tập cho lực lượng Cảnh sát Cơ động, lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cán bộ, chiến sỹ rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe./.