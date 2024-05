Quảng Ninh: Khen thưởng 2 cán bộ xã dũng cảm cứu du khách bị đuối nước

Khi phát hiện hai du khách đang bị sóng cuốn ra xa phía biển, hai cán bộ xã đã nhanh chóng ứng cứu kịp thời, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu giúp đảm bảo an toàn tính mạng.

Anh Trần Văn Ninh, người bị đuối nước (ngồi giữa) hai anh Vinh (bên phải) và anh Cường (bên trái). (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa quyết định khen thưởng đối với 2 cán bộ xã Vĩnh Trung đã có hành động dũng cảm cứu một du khách bị đuối nước.

Trước đó, thực hiện công tác trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại địa phương, hai cán bộ xã Vĩnh Trung là anh Phạm Văn Vinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và anh Đoàn Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã dũng cảm cứu nạn thành công một du khách bị đuối nước khi tắm biển.

Cụ thể, vào hồi 17 giờ ngày 29/4, tại khu vực bãi biển Bến Hèn, hai anh Vinh và Cường đang làm nhiệm vụ thì nhận được thông tin có người bị đuối nước.

Khi phát hiện anh Trần Văn Ninh (sinh năm 1991, trú tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long) đang bị sóng cuốn ra xa phía biển, hai cán bộ xã đã nhanh chóng ứng cứu kịp thời, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu giúp đảm bảo an toàn tính mạng.

Đây là một hành động đẹp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Để động viên tinh thần ý thức trách nhiệm và sự dũng cảm kịp thời cứu người bị nạn, đồng thời nêu gương và nhân rộng gương người tốt việc tốt trong cộng đồng và toàn xã hội, Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Móng Cái đã quyết định tặng Giấy khen, kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng/người đối với hai cán bộ xã Phạm Văn Vinh và Đoàn Văn Cường.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các xã, phường nghiêm túc thực hiện lịch trực sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm nhằm thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho du khách và nhân dân.

Qua đây, chính quyền thành phố cũng khuyến cáo du khách cần chấp hành nghiêm các quy định, nội quy về an toàn tại các bãi tắm, khi bơi có áo phao, không vi phạm và chấp hành nghiêm chỉ dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước ở khu vực cấm tắm… nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình./.

