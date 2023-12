Tây Ninh: Khen thưởng ba người dân dũng cảm tham gia truy bắt cướp

Lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh trao Giấy khen cho Phó trưởng Công an phường Lộc Hưng và ba người dân tham gia bắt cướp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/12, tại thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Đại úy Nguyễn Toàn Quốc, Phó Trưởng Công an phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng và ba người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dũng cảm, quyết tâm, quyết liệt trong truy bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Đó là: Ông Nguyễn Thành Đô, 54 tuổi, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng; anh Trịnh Việt Hiếu, 37 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) và anh Nguyễn Duy Khương, 24 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh biểu dương thành tích xuất sắc và tinh thần dũng cảm của ba người dân và Đại úy Nguyễn Toàn Quốc; mong muốn ngày càng nhân rộng những tấm gương dũng cảm của quần chúng nhân dân trong tham gia trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 3/12, Tổ Công tác Công an phường Lộc Hưng do Đại úy Nguyễn Toàn Quốc dẫn đầu đang tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Lộc Hưng.

Khi đến khu vực hương lộ 2, thuộc khu phố Lộc Thọ, Tổ công tác nghe tiếng người dân tri hô cướp; phát hiện hai đối tượng điều khiển xe môtô Exciter mang biển kiểm soát 61C-572.19 vừa cướp giật dây chuyền của người dân nên lập tức đuổi bắt.

Quá trình truy bắt, Đại úy Nguyễn Toàn Quốc vừa tri hô để nhân dân cùng hỗ trợ.

Nghe tiếng tri hô, ba người dân là ông Nguyễn Thành Đô, anh Trịnh Việt Hiếu và anh Nguyễn Duy Khương đang tham gia giao thông trên đường đã cùng lực lượng Công an đuổi bắt các đối tượng.

Trong lúc truy bắt (quảng đường dài hơn 10km) các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng vật sắc nhọn giống như dao để phóng, dùng bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng truy bắt. Đến khu vực thuộc khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, hai đối tượng bỏ lại xe mô tô chạy bộ ra phía nghĩa trang để lẩn trốn.

Qua quá trình tìm kiếm, đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ được hai đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, nơi thường trú D7, cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh) và Mã Đức Hùng (sinh năm 1990, ngụ ấp Lam Sơn, xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); tiến hành bàn giao cho Công an thị xã Trảng Bàng để điều tra xử lý.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 3/12, đối tượng Tùng điều khiển xe môtô chở đối tượng Hùng đi từ huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) đến khu vực huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) để cướp giật tài sản của người đi đường nhưng không thực hiện được, sau đó hai đối tượng tiếp tục di chuyển đến địa bàn thị xã Trảng Bàng để tìm tài sản cướp giật.

Khi đến khu phố Lộc Thọ thì phát hiện chị Nguyễn Thị Cẩm N., sinh năm 1991, nơi thường trú khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc đang điều khiển xe môtô có đeo sợi dây chuyền vàng, nên hai đối tượng tiếp cận để đối tượng Hùng giật sợi dây chuyền vàng của chị N. rồi tăng ga bỏ chạy. Chị N. tri hô thì có lực công an phường Lộc Hưng tuần tra và ba người dân truy đuổi bắt giữ hai đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm một xe môtô mang biển kiểm soát 61C-572.19, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, ba điện thoại di động, một bình xịt hơi cay…

Kết quả xác minh, đối tượng Tùng có bốn tiền án (một tiền án về mua bán trái phép chất ma túy, một tiền án về trộm cắp tài sản và hai về cướp giật tài sản); còn đối tượng Hùng có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.