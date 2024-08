Á hậu Ánh Vương sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Asia Pacific International 2024

Ánh Vương sở hữu chiều cao 1,74m cùng ngoại hình ấn tượng với số đo ba vòng 86-60-94cm. (Ảnh: BTC)

Á hậu Phạm Thị Ánh Vương sinh năm 2002, đến từ Bình Thuận, sở hữu chiều cao 1,74m cùng ngoại hình ấn tượng với số đo ba vòng 86-60-94cm. Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, Ánh Vương ghi dấu ấn nhờ kỹ năng trình diễn lôi cuốn và ứng biến linh hoạt.

Trước đó, Ánh Vương đã chứng minh khả năng với người hâm mộ sắc đẹp khi lọt vào top 15 và giành giải Miss Fashion tại Miss Grand Vietnam 2023. Có thể thấy, sự tự tin và kỹ năng catwalk ngày càng hoàn thiện sẽ là điểm mạnh giúp Ánh Vương ghi điểm tại đấu trường Miss Asia Pacific International 2024 sắp tới.

Hiện Ánh Vương đã tốt nghiệp tại trường Đại học Sài Gòn và đang chuyển tiếp lên chương trình thạc sỹ. Thời gian học đại học, người đẹp có 4 năm liên tiếp đạt loại Giỏi, 2 năm liên tiếp đạt học bổng loại Giỏi và xuất sắc lọt top 4 sinh viên giỏi nhất khóa.

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng, Á hậu Ánh Vương còn đảm nhận vai trò Đại sứ của tổ chức từ thiện From Hearts To Souls năm 2024, cũng như thử sức bản thân ở những lĩnh vực khác nhau. Ánh Vương từng “lấn sân” sang lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong MV “Baby No No” của ca sỹ The Hotel Lobby và Yuno BigBoi.

Miss Asia Pacific International là một trong những sân chơi nhan sắc uy tín và lâu đời nhất châu Á. Được tổ chức thường niên, cuộc thi thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ châu Á, quảng bá văn hóa, du lịch và các giá trị nhân văn, Miss Asia Pacific International đã trở thành một trong những sự kiện quốc tế quan trọng. Các thí sinh tham gia không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn phải thể hiện kiến thức, tài năng và sự hiểu biết sâu sắc về xã hội.

Với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Asia Pacific International, Á hậu Ánh Vương sẽ góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Hiện tại, cô đang không ngừng nỗ lực để có cơ hội tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc này.

Miss Asia Pacific International dự kiến diễn ra từ ngày 28/9-7/10, tại Manila, Philippines./.