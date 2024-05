Có 35 địa phương đã thí điểm xe điện 4 bánh chạy trong khu vực hạn chế

Xe điện 4 bánh trong khu vực hạn chế đã góp phần chuyên chở hành khách tham gia du lịch Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Cho rằng xe điện 4 bánh phục vụ chở khách du lịch trong khu vực hạn chế được thực hiện từ năm 2010 (tại Hà Nội), theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, cả nước có 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế.

“Hầu hết các địa phương đã triển khai thực hiện tốt, đã ban hành quy định đối với phạm vi hoạt động và quản lý được số lượng đơn vị, phương tiện đã đăng ký tại đề án khi trình xin thí điểm,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay.

Các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an và nhiều địa phương đều đánh giá, loại phương tiện này cơ bản đảm bảo an toàn, tạo sự văn minh, thuận tiện trong phục vụ du lịch, thân thiện môi trường, ít gây ô nhiễm, tiếng ồn, tốc độ di chuyển thấp nên chưa xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến loại xe này gây thương tích cho người và phương tiện khác.

Tuy nhiên, phía Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận do loại phương tiện này chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ nên việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, áp biểu tính các loại thuế, phí cầu đường, biểu tính thu tiền quỹ bảo trì đường bộ gặp khó khăn cho cả cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp trong việc thực hiện.

“Vẫn còn hiện tượng một số địa phương do nhu cầu thực tế về du lịch đã tự tổ chức thực hiện điều này dẫn đến tình trạng hoạt động tự phát, phương tiện không đủ giấy tờ theo quy định để thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Một số địa phương chưa quản lý tốt về số lượng phương tiện tham gia thí điểm,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá.

Ngoài 35 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được thêm đề nghị cho phép hoạt động thí điểm của 6 địa phương gồm: Vĩnh Long, Phú Thọ, Bình Thuận, Trà Vinh, Quảng Trị, Hà Nam.

TP Hồ Chí Minh đưa 70 xe điện vào chở khách tham quan, du lịch khu trung tâm 70 xe điện có sức chứa 8 người, hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày sẽ phục vụ du khách và người dân thực hiện các chuyến tham quan, vui chơi giải trí trong khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tạo thuận lợi cho việc phát triển du lịch của các địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Công an quy định cụ thể đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ quy định cho phép tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ để trình Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 6 tỉnh được phép triển khai thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như 35 địa phương đang triển khai thí điểm cho đến khi có quy định chính thức./.