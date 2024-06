Khi trẻ nhỏ ở nhà trong dịp Hè: Cần làm gì để hạn chế rủi ro cháy nổ?

Học sinh tiểu học diễn tập thoát hiểm khi có đám cháy. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Công an thành phố Hà Nội, mùa Hè là giai đoạn cao điểm xảy ra cháy, nổ, cũng là thời điểm mà học sinh, trẻ nhỏ bắt đầu nghỉ Hè tại nhà. Vì nhiều lý do, không ít gia đình phải để trẻ nhỏ ở nhà một mình hoặc tự trông nhau trong dịp Hè, tuy nhiên, sự sơ ý, lơ là của người lớn có thể tiềm ẩn những rủi ro đối với trẻ.

Nỗi lo mỗi khi Hè đến

Bước vào thời gian nghỉ Hè, trong khi hai con rất vui mừng vì được xả hơi sau một năm học vất vả thì chị Phan Thu Hồng ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại rất lo lắng.

Do ông bà nội ngoại hai bên đều đã già yếu, không gửi con về quê nhờ trông được nên vợ chồng chị Hồng đành chọn phương án để hai con 8 và 11 tuổi ở nhà tự trông nhau.

Điều khiến chị Hồng bất an nhất khi để con ở nhà trong những tháng Hè chính là lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Ngày nào trước khi đi làm, chị Hồng cũng nhắc nhở các con về cách sử dụng các thiết bị điện, dặn dò cách thoát hiểm khi không may xảy ra sự cố cháy nổ. Do nhà có lắp camera nên cứ một lúc, chị lại kiểm tra hoạt động của các con ở nhà. Chị cũng dặn dò hàng xóm xung quanh để ý và giúp đỡ các con trong trường hợp phát hiện các sự cố không may.

Cũng giống như chị Hồng, chị Nguyễn Thu Hiền ở chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cũng phải để hai con trai, một cháu mới học xong lớp 4, một cháu mới học xong lớp 6, ở nhà trông nhau trong dịp Hè.

"Không có điều kiện gửi con về quê hay đi học bán trú ở các trung tâm bán trú Hè, tôi đành để các con ở nhà. Do con ở trong nhà nên tôi không dám khóa cửa sắt bên ngoài, luôn dặn các cháu không được nghịch ngợm, phải để ý chuông báo cháy và nhớ những kỹ năng thoát hiểm mà mẹ vẫn dạy hằng ngày. Do cả hai con đều là con trai nên tôi cũng lo các con sẽ nghịch ngợm thiết bị điện. Thực sự là cực chẳng đã mới phải để con ở nhà tự trông nhau, chứ cũng lo nơm nớp," chị Hiền bày tỏ.

Những lưu ý đối với cha mẹ

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong dịp Hè, nhiều gia đình đã để trẻ nhỏ tự quản, tự sinh hoạt tại nhà mà không có sự kèm cặp của người lớn hoặc có nhiều gia đình cho con nhỏ tự do chơi tại khuôn viên nhà.

Khi trẻ nhỏ ở nhà, sự sơ ý và lơ là của người lớn có thể khiến trẻ em gặp hiểm họa, tiềm ẩn xảy ra tai nạn cho chính các cháu hoặc cho cả người xung quanh. Đã có nhiều vụ cháy, vụ tai nạn do trẻ nhỏ gây ra, khi người lớn vắng nhà.

Trẻ nhỏ thường tò mò, bắt chước sử dụng ngọn lửa trần, nghịch các thiết bị điện gây cháy, hoặc đôi lúc do hiếu động nên trẻ còn tự làm bị thương mình để bị bỏng, chảy máu chân tay.

Theo lực lượng chức năng, có rất nhiều các vụ cháy làm chết trẻ em và gây thiệt hại lớn về tài sản. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân đa phần là do người thân khóa trái cửa để xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Do vậy, không nên để trẻ ở nhà một mình và khóa trái cửa dù với bất kỳ lý do nào.

Khi có chuyện gấp hay có chuyện cần phải đi vắng trong chốc lát, các bậc phụ huynh có thể nhờ người thân, hàng xóm trông chừng trẻ, không nên khóa trái cửa.

Trong trường hợp buộc phải để con ở nhà một mình mà không có ai bên cạnh, Công an thành phố Hà Nội lưu ý một số biện pháp cụ thể.

Người lớn tuyệt đối không được khóa cửa nhốt trẻ ở trong nhà mà không để lại chìa khóa cho trẻ. Cần đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi ngủ để các em nhỏ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn hay các sự cố khác.

Hướng dẫn cách thoát khỏi đám cháy được dán tại một chung cư ở Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)

Các bậc phụ huynh luôn chuẩn bị đồ ăn cho con trước khi ra khỏi nhà, không cho trẻ tự đun nấu và tiếp xúc với thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; đồng thời bố mẹ cũng cần gọi điện về cho con ít nhất 2 tiếng một lần, nhà có camera thì thường xuyên theo dõi con qua camera.

Các bậc phụ huynh dặn trẻ tuyệt đối không ra hoặc chơi đùa khu vực ban công, khu vực có độ cao nguy hiểm.

Người lớn cũng cần chủ động kiểm tra, khóa bình gas, tắt bình nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Dùng băng keo dán các ổ cắm điện mà trẻ dễ tiếp cận trong nhà. Người lớn cần dạy trẻ nhận biết các thiết bị điện và các vật gây nguy hiểm, đồng thời nghiêm cấm trẻ không được sờ vào.

Người lớn cũng nên nhắc nhở trẻ nhỏ tắt các thiết bị điện không cần thiết và trước khi đi ngủ.

Đặc biệt, không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã; hạn chế giao trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa để đun nấu đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng; không giao cho trẻ nhỏ sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác bởi việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn.

Hướng dẫn học sinh thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy mini. (Nguồn: TTXVN)

Các bậc phụ huynh cũng cần chủ động tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tham gia các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống, các lớp tập huấn, khóa đào tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức.

Người lớn cần thường xuyên huấn luyện, chỉ dạy cho trẻ những kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố nguy hiểm, cháy nổ; hướng dẫn trẻ cách tự cầm máu và chuẩn bị sẵn băng, gạc./.

Bảy kỹ năng cần dạy cho trẻ nhỏ khi gặp sự cố cháy nổ Kỹ năng 1: Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy phải chạy ngay ra vùng khói khí, hô hoán báo cho người lớn và gọi ngay cho lính cứu hỏa qua số điện thoại 114. Kỹ năng 2: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn ở cạnh, các con phải bình tĩnh nghe theo sự chỉ dẫn của người lớn có mặt ở đó. Kỹ năng 3: Chỉ cho con những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn xảy ra. Dạy con cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không chần chừ nán lại mang theo đồ hoặc nán lại gọi điện cho lính cứu hỏa trong khi đám cháy đang phát triển mạnh. Kỹ năng 4: Nếu gia đình đang sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy con không bao giờ được di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy vì khi đó thang máy có thể ngừng do ngắt điện khi có hỏa hoạn. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới. Kỹ năng 5: Để tránh bị ngạt vì khói, hãy dạy con di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi hoặc khoác thêm một chiếc áo khoác được nhúng nước nếu có thể. Kỹ năng 6: Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa, hãy dạy con phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn để dập tắt lửa. Kỹ năng 7: Nếu bị kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, hãy lấy vải, khăn ướt bịt chặt các khe cửa không để khói vào, sau đó chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà. Gầm giường là nơi đầu tiên những người lính cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm những người còn kẹt lại trong một vụ hỏa hoạn.