Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc từ “Đường cờ Tổ quốc”

Đoàn viên thanh niên treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng xung quanh hồ Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2024), Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Công an quận, huyện thị xã thi đua lập thành tích chào mừng, trong đó Công an huyện Ba Vì đã phối hợp Đoàn Thanh niên xã Vạn Thắng (Ba Vì) ra mắt mô hình “Đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn.

Mô hình được Công an thành phố đánh giá cao trong thực hiện dân vận khéo.

Đoàn viên, thanh niên hai đơn vị đã tổ chức treo 79 lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng tại các vị trí trang trọng trên tuyến đường xung quanh hồ Mai Trai và các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Vạn Thắng.

Đại diện Công an huyện Ba Vì cho biết "Đường cờ Tổ quốc" là một trong những mô hình dân vận khéo được đoàn thể Công an huyện Ba Vì, Đoàn Thanh niên xã Vạn Thắng quan tâm phối hợp thực hiện.

Mô hình ra mắt đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9 góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân, đồng thời truyền tải ý nghĩa, giá trị của lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ trọng đại của đất nước.

Theo ông Lê Văn Nam, Trưởng thôn Mai Trai (xã Vạn Thắng), mô hình "Đường cờ Tổ quốc" mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc. Ngoài ra, mô hình còn tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng-xanh-sạch-đẹp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đây là hành động thiết thực để tiếp thêm tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, truyền tải giá trị, ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc đến nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vạn Thắng Nguyễn Mạnh Tùng xúc động chia sẻ biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để tô thắm cho nền cờ, bảo vệ độc lập, gìn giữ chủ quyền đất nước. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, trong lòng mỗi người dân Việt đều trào dâng cảm xúc.

Treo cờ Tổ quốc chính là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân; đồng thời đây cũng là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy tinh.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” sẽ là biểu tượng để nhắc nhở tuổi trẻ xã Vạn Thắng nói riêng cũng như tuổi trẻ huyện Ba Vì nói chung luôn tự hào về truyền thống của dân tộc.

Theo đánh giá của Công an thành phố Hà Nội, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” vừa là điểm nhấn về cảnh quan thôn xóm vừa là kết quả của hoạt động phối hợp của Công an huyện Ba Vì và Đoàn Thanh niên xã Vạn Thắng.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm đặc biệt, gắn kết tình quân dân giữa lực lượng Công an huyện đối với nhân dân và chính quyền Vạn Thắng.

Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng đan xen tung bay đã thể hiện được tinh thần yêu nước, niềm tin vào Đảng của nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp./.

