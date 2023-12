Khối ngoại liên tiếp bán ròng: Cản trở đà phục hồi thị trường chứng khoán

Việc khối ngoại duy trì bán ròng 18 phiên liên tiếp đang là yếu tố gây ra tâm lý thận trọng đối với dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước và là tác nhân chính cản trở đà phục hồi của thị trường chứng khoán.

Đây là nhận định của ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Lệch pha giữa các thị trường tài chính trên thế giới

Ông Hinh lý giải việc khối ngoại ngoại liên tục bán ròng thời gian gần đây, bất chấp việc áp lực tỷ giá đã hạ nhiệt là do sự đối lập, lệch pha giữa các thị trường tài chính trên thế giới.

Việc Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu ngừng tăng lãi suất điều hành và dự báo 3 đợt giảm lãi suất trong năm tới đã kéo các thị trường phát triển, đặc biệt là Mỹ tăng điểm mạnh.

Thậm chí có chỉ số chứng khoán Mỹ đã vượt đỉnh lịch sử. Có thể thấy, thị trường Mỹ và một số thị trường phát triển khác như Nhật Bản đang "vượt trội" so với phần còn lại.

Điều này khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển về các thị trường vốn đang có hiệu suất đầu tư tài chính tốt và xu hướng mạnh như thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản.

Trong khi đó, nhà đầu tư chứng khoán đang gặp khó khăn trong việc kiếm lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ cuối tháng 9 tới nay. Điều đó khiến dòng vốn đầu tư gián tiếp, đặc biệt là dòng tiền đầu cơ, có xu hướng rút ròng và tìm kiếm cơ hội ở những thị trường thuận lợi hơn.

Việc khối ngoại liên tục bán ròng với giá trị lớn đã khiến dòng tiền nội "chùn bước" và là lực cản chính cho sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán trong nước.

Tuần tới, trong bối cảnh nhiều thị trường phát triển sẽ đóng cửa một vài phiên để nghỉ lễ, áp lực bán của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ là tạm thời dẫn tới tâm lý dè dặt, thận trọng của nhà đầu tư nội chưa thể giải tỏa hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, các chỉ số chứng khoán khó có thể kỳ vọng bứt phá mạnh trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023. Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối phân tích VNDIRECT cho rằng VN-Index có thể phục hồi nhẹhướng tới vùng 1.120-1.130 điểm trong tuần tới.

Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn của chỉ số VN-Index chưa được xác lập cho đến khi chỉ số này vượt "thuyết phục" qua vùng kháng cự quanh 1.150 điểm, ông Hinh khuyến nghị.

Về diễn biến giao dịch tuần tư 18-22/12, sau tuần giảm điểm trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua tiếp tục có phiên giảm điểm đầu tuần, sau đó kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.080 điểm trước khi có 4 phiên tăng điểm liên tiếp và quay trở lại trên vùng 1.100 điểm.

Khởi đầu tuần giao dịch, trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ và xu hướng bán ròng của khối ngoại tiếp diễn, chỉ số VN-Index giảm 10 điểm và phá vỡ ngưỡng cản tâm lý 1.100 điểm.

Ở phiên giao dịch thứ Ba, cổ phiếu ngành thép, được hỗ trợ từ thông tin châu Âu tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong khi giá quặng sắt tiếp đà giảm đã dẫn dắt VN-Index hồi phục lại 4 điểm.

Tuy nhiên, thông tin Quốc hội đề nghị chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024 đã khiến cổ phiếu ngành bất động sản diễn biến tiêu cực. Lực cầu trở lại vào nửa cuối phiên chiều thứ Tư, khiến VN-Index đảo chiều tăng 4,5 điểm, lấy lại mốc 1.100 điểm.

Đáng chú ý, ngành bán lẻ chứng kiến sự phục hồi mạnh nhất, chủ yếu đến từ cổ phiếu MWG với đà tăng 4,31% khi khối ngoại mua ròng mạnh hơn 15 triệu cổ phiếu.

Sang đến phiên thứ Năm, thị trường tăng nhẹ 1,7 điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư duy trì thận trọng trong phiên đáo hạn phái sinh.

Ở phiên cuối tuần, VN-Index chỉ tăng chưa đến 1 điểm sau khi giằng co trong biên độ hẹp suốt phần lớn phiên giao dịch.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), trước tâm lý có phần thận trọng hơn của nhà đầu tư vào thời điểm cuối năm và đà bán ròng 18 phiên liên tiếp của khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại, VN-Index gần như đi ngang khi kết tuần với 1,103.06 điểm, tương đương mức tăng nhẹ chỉ 0,06%; HNX-Index tăng 0,55% lên 228.27điểm và UPCoM-Index tăng 1,28% để đóng cửa tại 86,14 điểm.

Tuần qua, ACB tăng 2%, BID tăng 2,3%, MWG tăng 3,4% là các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đà hồi phục. Ngược lại, VCB giảm 1,6%, GAS giảm 1,7% và VPB giảm 2,9% gây áp lực lên chỉ số chung.

Tuần qua, thanh khoản trên 3 sàn suy giảm 17,1% so với tuần trước đó, đạt 14.752 tỷ đồng/phiên, thể hiện sự "dè dặt" của nhà đầu tư. Đồng thời, khối ngoại tiếp tục duy trì chuỗi bán ròng với tổng giá trị đạt 2.679 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Khối ngoại bán ròng 2.690 tỷ đồng, giảm 23% so tuần trước trên HoSE và 8 tỷ đồng, giảm 78% so với tuần trước trên UPCoM. Trong khi đó, HNX ghi nhận mua ròng nhẹ 18 tỷ đồng, giảm 88% so với tuần trước.

Theo chuyên gia phân tích tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), ông Phạm Bình Phương, thị trường có chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tục là tín hiệu khả quan trong ngắn hạn, tuy nhiên việc thanh khoản suy giảm có thể sẽ tạo tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư về tính bền vững của nhịp hồi phục hiện tại. Trong ngắn hạn VN-Index có kháng cự tại vùng 1.107-1.108 điểm.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) khuyến nghị thị trường trong ngắn hạn đang tích lũy và nếu VN-Index duy trì giao dịch trên ngưỡng 1.100 điểm thì vẫn có thể kỳ vọng phục hồi kỹ thuật.

Nhà đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn hiện tại nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và theo dõi thêm diễn biến thị trường. Nhà đầu tư trung hạn dài hạn vẫn có thể xem xét giải ngân dần trong các giai đoạn giảm điểm, mục tiêu nên hướng tới các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong năm tới và đang vận động trong trạng thái tích lũy, SHS nêu quan điểm.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến "lình xình" đi ngang khi nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, thị trường chứng khoán thế giới đã liên tiếp tăng điểm vì những kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào năm mới.

Chứng khoán Mỹ tăng 8 tuần liên tiếp

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ghi nhận tuần tăng điểm thứ 8 liên tiếp giữa lúc giới đầu tư sắp bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, sau khi số liệu lạm phát thấp hơn dự đoán đã củng cố những đồn đoán về khả năng Fed hạ lãi suất vào năm mới.

Đầu phiên cuối tuần 22/12, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm sau số liệu cho thấy lạm phát tại nước này đang giảm dần về mức mục tiêu của Fed. Nhưng sau đó, trong khi chỉ số Nasdaq và S&P 500 vẫn duy trì ở vùng tăng điểm, thì chỉ số Dow Jones lại giảm xuống, vì nhiều nhà giao dịch muốn tạm rút khỏi thị trường trước thềm kỳ nghỉ lễ dài ngày, trong bối cảnh các nguy cơ địa chính trị đang gia tăng.

Khép lại phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 0,05% xuống 37.385,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 ghi thêm 0,17% lên 4.754,63 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,19% lên 14.992,97 điểm.

Tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số trên đều ghi nhận tuần tăng điểm thứ tám liên tiếp. Đây là chuỗi khởi sắc dài nhất đối với chỉ số S&P 500 kể từ cuối năm 2017.

Hiện S&P 500 chỉ còn cách mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại 4.796,56 điểm xác lập vào tháng 1/2022 gần 1%. Còn với Nasdaq và Dow Jones, đây là chuỗi tăng điểm liên tiếp dài nhất kể từ đầu năm 2019.

Một loạt số liệu vừa được công bố trước thềm kỳ nghỉ Giáng Sinh; trong đó, đáng chú ý là chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cho thấy lạm phát tiếp tục giảm dần và tiến gần đến mức mục tiêu 2% của Fed.

Bên cạnh đó, số đơn đặt hàng mới với hàng hóa vốn cốt lõi đã ở mức cao hơn dự đoán của giới phân tích, một chỉ báo tích cực cho các kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp.

Các số liệu nói trên củng cố các quan điểm cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 3/2024 và kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm," tức kiềm chế được lạm phát mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Thủ tướng: Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ động có giải pháp điều hành, giám sát thị trường chứng khoán phù hợp, kịp thời, bảo đảm an toàn, minh bạch, không để xảy ra rủi ro, mất an toàn.

Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường tài chính đang dự đoán xác suất Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng Ba tới là 74,1%.

Chứng khoán Mỹ đã tăng cao hơn kể từ cuối tháng 10, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và Fed phát đi tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Giai đoạn sôi động hiện tại cũng diễn ra trong thời kỳ thị trường mạnh mẽ theo mùa./.