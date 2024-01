Không khí lạnh gây rét đậm ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/1

Trong đợt không khí lạnh gây ảnh hưởng từ ngày 10/1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Người dân Thủ đô trang bị áo ấm khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, gần sáng ngày 10/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng, chống rét cho bản thân và gia đình.

Khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Trên biển, từ gần sáng ngày 10/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2m, biển động. Từ chiều và đêm 10/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết các khu vực tối 9/1, ngày 10/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét, từ ngày 10/1 có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét, riêng vùng núi từ ngày 10/1 có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, từ gần sáng và ngày 10/1 có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Riêng Thanh Hóa-Nghệ An từ ngày 10/1 có mưa rải rác, trời rét. Từ gần sáng và ngày 10/1, phía Bắc gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

Bắc Bộ nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh, có nơi trên 28 độ C Từ ngày 10/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 16-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.