Kiểm điểm trách nhiệm vụ "làm ngơ" cho quán bar Phương Lâm có liên quan ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh kiểm điểm trách nhiệm trong việc làm ngơ cho quán bar Phương Lâm có biểu hiện mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy công khai.

Cảnh sát đột kích quán bar Phương Lâm. (Nguồn: Công an cung cấp)

Trong vụ án quán bar Phương Lâm có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, "làm ngơ" của lực lượng chức năng cấp cơ sở - Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin với phóng viên tại Hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy diễn ra sáng 18/6 tại Hà Nội.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nắm được thông tin quán bar Phương Lâm, trụ sở tại Gò Dầu, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công khai tại quán.

Quán thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, dịch vụ, xây dựng Phương Lâm, được thành lập và hoạt động từ năm 2006.

Quán bar Phương Lâm được đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng có giá trị gần 50 tỷ đồng, hoạt động xuyên đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Hằng đêm quán có DJ và vũ công biểu diễn, trong menu của quán có shisha và bóng cười.

Nhân viên tại quán có hành vi chào mời và bán ma túy công khai cho khách. Điều này khiến cho lượng khách đến quán ngày một đông. Quán bố trí 51 bàn, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách, có thời điểm đón 600 lượt khách.

“Rất nhức nhối. Quy mô quán bar Phương Lâm không hề kém Vũ trường New Century, địa điểm ăn chơi bậc nhất của Hà Nội trước đây. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 19 lần. Tuy nhiên, tất cả những lần kiểm tra đều bị xử phạt hành chính; có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, làm ngơ của lực lượng chức năng cấp cơ sở” - Trung tướng Nguyễn Văn Viện nói.

Với những chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy quyết định xác lập chuyên án 559D, tập trung lực lượng quyết tâm đấu tranh triệt xóa.

Thực hiện Kế hoạch phá án, sáng 21/1, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương và Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động gần 250 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có hơn 200 người, trong đó có 150 khách ngồi tại 33 bàn. Lực lượng chức năng phát hiện 25 bàn có ma túy và các đồ vật, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 24 mẫu chất ma túy do các đối tượng sử dụng chưa hết và tiêu hủy xuống nền nhà, cạnh bàn, ghế, gầm ghế cùng nhiều đồ vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp quán Phương Lâm, lực lượng chức năng đã thu giữ 435g ma túy tổng hợp; tiến hành test nhanh, có 79 trường hợp dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ khẩn cấp, khởi tố bị can, tạm giam 23 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 7 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và 1 đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến những dấu hiệu buông lỏng quản lý của lực lượng chức năng ở cơ sở, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết thêm: "Hiện nay Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm trách nhiệm các phòng nghiệp vụ, Công an địa phương và báo cáo lại kết quả xử lý"./.

