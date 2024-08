Kiên Giang: Bắt quả tang cơ sở thu mua đang bơm tạp chất vào tôm

Tang vật thu giữ tại cơ sở thu mua tôm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, lực lượng đơn vị phối hợp cùng Công an xã Đông Hòa bắt quả tang cơ sở thu mua tôm trên địa bàn đang bơm, tiêm tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Vào trưa 15/8, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện An Minh phối hợp cùng Công an xã Đông Hòa, bất ngờ kiểm tra một cơ sở thu mua tôm nguyên liệu trên địa bàn xã Đông Hòa do Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1993, thường trú ấp 9 Xáng 1, xã Đông Hòa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở đang thực hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm sú nguyên liệu.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong tổng số 250kg tôm đang có ở cơ sở, có đến 92kg tôm đã bị bơm tạp chất.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các xô nhựa có chứa chất tạp chất Agar (rau câu), 1 môtơ điện gắn đoạn dây nhựa kết nối 6 tay cầm có gắn kim tiêm để phục vụ bơm tạp chất vào tôm.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện An Minh tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

