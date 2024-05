Kiên Giang: Cấm toàn bộ xe ôtô lưu thông trên đường 965 U Minh Thượng

Đường tỉnh 965 trên địa bàn xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Tối 23/5, ông Dương Quốc Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang vừa ký văn bản tổ chức phân luồng giao thông đường tỉnh 965 thuộc vùng đệm U Minh Thượng.

Theo ghi nhận thực tế của cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, hiện nay, tuyến đường 965 (đê bao U Minh Thượng) có chiều dài hơn 60km đang sụt lún bất thường, nhanh chóng, không có hiện tượng rạn nứt đường. Đường lún theo phương thẳng đứng và trượt ra phía kênh.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng con người, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đã cấm toàn bộ xe ôtô lưu thông trên đường này. Thời gian cấm bắt đầu từ ngày 23/5 cho đến khi khắc phục xong các vị trí sạt lở.

Về phương án vận chuyển, luân chuyển, tập kết vật liệu, nông sản, hàng hóa…, người dân có thể dùng xe thô sơ (xe ba gác) chở nông sản (chuối, rau màu, tôm, cá…) ra vị trí số 1 đường trục chính của huyện; vị trí số 2 là chợ Minh Thuận (đường tỉnh 965C), vị trí số 3 là khu căn cứ an ninh Khu 9 (đường tỉnh lộ 965) để đi ra tuyến Quốc lộ 63 và vị trí số 4 là đường tỉnh 965B (xã An Minh Bắc) để vận chuyển ra đường hành lang ven biển phía Nam (đoạn An Minh-Thứ Bảy).

Đối với đường thủy, bà con dùng phương tiện vỏ lãi, xuồng… chở nông sản tại vị trí số l là Kênh 13, vị trí số 2 Kênh 14 và vị trí số 3 thuộc Kênh 2 (cặp đường đường tỉnh 965C) và vị trí số 4 ra Kênh Hãng…

Ông Dương Quốc Khởi cho biết đến nay, đường giao thông ở xã An Minh Bắc và Minh Thuận (nằm trong vùng đệm U Minh Thượng) có hơn 445 điểm sạt lở với chiều dài hơn 11km; có 42 căn nhà người dân bị sụt lún xuống kênh.

Địa phương đã mở 39 đường tạm, giăng dây, rào chắn và lắp 134 đèn chiếu sáng ban đêm… đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện./.

