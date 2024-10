Kiên Giang: Liên tiếp các vụ lừa đảo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Trong ngày 13/10, Công an tỉnh Kiên Giang liên tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng vì tội lừa đảo và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Hoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1988, ngụ thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Hoàn đã có hành vi gian dối thông qua việc lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Một thành viên Hoàng Kim Long làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư, các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án là thửa đất có diện tích 50.369m2 tại ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân có liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Mai Văn Tác (sinh năm 1994, ngụ tại xã Bình An, huyện Châu Thành) và Võ Duy Thơ (sinh năm 1995, ngụ xã Thới Quản, huyện Gò Quao) về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Mai Văn Tác tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng cuối tháng 7/2024, xảy ra vụ nổ súng trước nhà anh L.T.N (ngụ tại huyện Châu Thành).

Qua điều tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Tác do mâu thuẫn cá nhân đã lấy súng đến trước nhà anh N. nổ súng và hăm dọa sẽ đánh anh N.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Châu Thành đã thu giữ súng, đạn của Tác bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Kiên Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Duy Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Tác là người mua súng, đạn từ người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) và giao cho Thơ cất giữ.

Cả hai vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định./.