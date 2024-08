Kiên Giang: Ra quyết định xử phạt trên 14.800 trường hợp vi phạm giao thông

Trong 7 tháng qua, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức tổng kiểm tra gần 182.000 lượt phương tiện, tạm giữ hơn 8.800 xe và hơn 8.000 giấy tờ; ra quyết định xử phạt trên 14.800 trường hợp.

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu hành tuyên truyền trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang, trong 7 tháng đầu năm nay với sự nỗ lực của các ngành liên quan và chính quyền địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, trong đó đáng ghi nhận là số người chết do tai nạn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước đó.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là còn tồn tại những “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Trong 7 tháng qua, Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hơn 8.400 cuộc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy, đường bộ trên địa bàn với hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổng kiểm tra gần 182.000 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính gần 17.000 trường hợp, tạm giữ hơn 8.800 xe và hơn 8.000 giấy tờ; ra quyết định xử phạt trên 14.800 trường hợp.

Cùng thời gian, trên địa bàn tỉnh xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người tử vong, 72 người bị thương, tăng 18 vụ, giảm 11 người tử vong, tăng 22 người bị thương so cùng kỳ năm 2023. Trong 15 huyện, thành phố của tỉnh có 7 huyện, thành phố có số người tử vong do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Liên quan tình trạng này, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn như chậm xử lý, khắc phục các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý vi phạm giao thông ở một số địa bàn chưa được tăng cường; công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong quản lý hoạt động cảng, bến, phương tiện còn thiếu chặt chẽ.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những lỗi vi phạm thường gây tai nạn giao thông trên đường bộ và đường thủy; trong tuần tra xử lý phải gắn với tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến người dân; đồng thời tập trung triển khai các bước thực hiện xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua camera giám sát.

Đối với Sở Giao thông Vận tải, ông Thành đề nghị tập trung rà soát, bổ sung ứng dụng hệ thống công nghệ số hóa quản lý phương tiện giao thông, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường bộ; thường xuyên kiểm tra, xử lý các điểm, đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp mất an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông; quản lý chặt chẽ hoạt động của cảng, bến, phương tiện vận tải hành khách, phương tiện chở khách tham quan du lịch, nhất là các phương tiện thủy hoạt động trong vùng biển; xây dựng kế hoạch cụ thể về xử lý vi phạm tải trọng xe ở các địa bàn khai thác khoáng sản, các kho bãi.

“Trong triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian tới, tôi đề nghị các ngành chức năng tiếp tục huy động lực lượng Công an xã và Cảnh sát khác ngoài Cảnh sát giao thông để tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những lỗi vi phạm thường gây tai nạn giao thông như xe chở quá tải, quá khổ; vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, tập trung đua xe trái phép. Trong tuần tra xử lý cần tập trung trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh; nhất là tuần tra kiểm soát, xử lý theo chuyên đề nóng của Bộ Công an,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành nhấn mạnh.

Công trình đường 3/2 nối dài (tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành) do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư dự kiến sẽ thông xe vào tháng 9/2024. (Ảnh: Lê Sen/TTTXVN)

Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra giao thông đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh giảm 11 người tử vong do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2023, chính là nhờ nỗ lực của các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông Quốc gia.

“Trong những tháng cuối năm nay, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Ban An toàn giao thông tỉnh và các huyện, thành phố tập trung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông với tinh thần quyết liệt hơn để giảm thiểu tai nạn giao thông,” ông Lê Việc Bắc nhấn mạnh.

Là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Kiên Giang nối trung tâm tỉnh đến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành với Campuchia, Quốc lộ 80 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Một số người dân sống dọc Quốc lộ 80 đoạn thuộc xã Lình Huỳnh, xã Bình Giang huyện Hòn Đất, cho biết thời gian qua trên đoạn đường này thường xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó có một số vụ tai nạn giữa xe máy và xe ôtô, xe tải gây chết người.

“Đường này khá hẹp, chỉ khoảng 6 mét, nhưng ôtô con, xe khách, xe tải, đặc biệt là container, xe có tải trọng lớn lưu thông nhiều nên đường nhanh xuống cấp và có hàng trăm ổ gà, ổ voi. Tình trạng này gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là những người lái xe 2 bánh. Rất mong ngành chức năng trước mắt là thường xuyên sửa chữa, còn lâu dài là nâng cấp, mở rộng tuyến đường này để các phương tiện lưu thông an toàn hơn,” ông Nguyễn Minh Hạo, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất nói.

Theo ghi nhận của phóng viên tại tuyến tránh Rạch Sỏi, Rạch Giá đoạn qua Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, trong những tháng gần đây tình trạng các hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi mua bán diễn ra thường xuyên. Tình trạng này gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Anh Trần Quốc Huy, ngụ phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá cho biết, mỗi ngày đi làm về trên đường Xuyên Á, đoạn qua khu công nghiệp Thạnh Lộc và mỗi lần đi ngang qua đây là một nỗi bức xúc trước sự bát nháo trên tuyến.

“Một đoạn dài khoảng 500m ở hai bên lòng, lề đường bị những người mua bán trưng dụng làm chỗ đậu xe bánh mỳ, xe trái cây, bày bàn ghế và hàng hóa. Trong khi đó, đường này có rất nhiều phương tiện lưu thông nên giao thông ở đây khá lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Không chỉ vậy, những người mua bán, người mua hàng xả rác thải ra 2 bên đường gây mất vệ sinh môi trường. Tôi nghĩ ngành chức năng cần có biện pháp mạnh tay để lập lại trật tự giao thông khu vực này,” anh Trần Quốc Huy nói./.

Kiên Giang: Phê duyệt đầu tư 750 tỷ đồng nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi Khi tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian đi từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang từ 1 giờ 30 phút xuống còn 50 phút, tăng hiệu quả, năng lực khai thác.