Kiều bào tại Brunei luôn mong chờ tới điểm hẹn Xuân Quê hương

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Darussalam Trần Anh Vũ chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng kiều bào tại Brunei. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, tối 26/1, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của gần 200 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Brunei.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trần Anh Vũ nhiệt liệt chào mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp tới cộng đồng người Việt tại Brunei nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024.

Nhìn lại năm 2023, Đại sứ nêu bật những thành tựu của Việt Nam về duy trì ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đối ngoại, nhấn mạnh đây là những kết quả hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh môi trường kinh tế-chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp.

Về quan hệ song phương Việt Nam-Brunei, Đại sứ Trần Anh Vũ cho biết năm 2023 chứng kiến nhiều điểm nhấn, đặc biệt chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 2/2023 đã xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác về dầu khí, hóa chất, ngành Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Brunei là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương hai nước.

Đại sứ quán luôn coi công tác cộng đồng, bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, phục vụ cộng đồng sinh sống, lao động và học tập tại địa bàn.

Một tiết mục bốc thăm trúng thưởng vui Xuân tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Brunei tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, giữ gìn và quảng bá hình ảnh đẹp của con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè Brunei và quốc tế.

Nhấn mạnh đóng góp tích cực của các doanh nghiệp đối với các hoạt động giao thương giữa hai nước, Đại sứ đề nghị tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, kết nối, hợp tác nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Brunei.

Bà Ngô Thị Mộng Tuyền, đại diện Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Brunei, chia sẻ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, qua đó tạo thuận lợi để cộng đồng khắc phục khó khăn, hướng tới đời sống và làm ăn ổn định hơn tại Brunei.

Trong năm 2023, bà con người Việt rất phấn khởi tham gia các hoạt động chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm và gặp gỡ, chia sẻ với cộng đồng.

Bà Tuyền nhấn mạnh Tết cộng đồng do Đại sứ quán tổ chức là một trong những hoạt động thường niên được bà con mong đợi nhất để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình cảm, hướng về nguồn cội, dân tộc, và về những giá trị văn hóa Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Trong chương trình, các đại biểu tham dự đã cùng nhau lắng nghe các giai điệu về Việt Nam do các nghệ sỹ trong cộng đồng và ca sĩ Brunei biểu diễn bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm các ca khúc nổi tiếng "Hello Vietnam" (Xin chào Việt Nam), "Ballad of Ho Chi Minh" (Bài ca Hồ Chí Minh) và thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà hương vị cổ truyền quê hương./.