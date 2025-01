Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xử lý vi phạm quy định giao thông

Trung Quốc là nước có dân số đông, tỷ lệ sở hữu xe ôtô cá nhân, xe công cũng như các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa rất lớn. Với mật độ lưu lượng lưu thông lớn như vậy, việc xảy ra các vi phạm về quy định giao thông là không thể tránh khỏi.

Trong nhiều năm qua, cùng với việc nâng cấp hạ tầng giao thông, Trung Quốc đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật xử lý vi phạm giao thông, góp phần giảm thiểu tỷ lệ vi phạm và nâng cao ý thức của người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục cải thiện hệ thống pháp luật và quy định giao thông, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết các vi phạm giao thông.

Một ví dụ điển hình là việc xây dựng và thực hiện “Luật an toàn giao thông đường bộ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” trong đó làm rõ các loại vi phạm giao thông, tiêu chí trừng phạt và các thủ tục xử lý... để cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thực thi.

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các cơ quan quản lý giao thông của Trung Quốc đã ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong giải quyết các vi phạm giao thông.

Người dân và các phương tiện tham gia giao thông tại Bắc Kinh (Trung Quốc) luôn chấp hành nghiêm các quy định về giao thông và đi đúng làn đường quy định. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Cơ quan chức năng đã thông qua việc sử dụng thiết bị giám sát điện tử như mắt điện tử... để chụp và ghi lại các hành vi vi phạm, qua đó giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và độ chính xác của việc thực thi pháp luật.

Đồng thời, nhiều hệ thống thông tin quản lý giao thông cũng được phát triển, chẳng hạn như hệ thống xử lý vi phạm giao thông và hệ thống quản lý phương tiện, cho phép truy vấn và xử lý thông tin vi phạm giao thông một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các cơ quan quản lý giao thông của Trung Quốc cũng liên tục đổi mới phương pháp thực thi pháp luật để nâng cao hiệu quả. Đơn cử, hệ thống “số hóa xử lý vi phạm giao thông” được sử dụng để xử lý chính xác các phương tiện vi phạm.

Các kênh và cổng chuyên dụng dành cho phương tiện gọi xe trực tuyến cũng được triển khai nhằm điều chỉnh hoạt động của các phương tiện này. Xe taxi và các phương tiện giao thông khác được giám sát 24/7 qua hệ thống hình ảnh kiểm tra và các công nghệ tiên tiến, giúp phát hiện và xử lý vi phạm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một giải pháp khác là Trung Quốc tập trung nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông và ý thức tuân thủ pháp luật thông qua công tác tuyên truyền và giáo dục.

Các cơ quan chức năng thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phổ biến rộng rãi kiến thức về an toàn giao thông thông qua các phương tiện truyền thông, Internet; đồng thời lập các chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông tại các địa điểm công cộng và phát các video tuyên truyền về an toàn giao thông.

Ngoài ra, Trung Quốc còn khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội vào công tác quản lý giao thông. Cụ thể, nước này dự kiến triển khai cơ chế khen thưởng cho những người tích cực báo cáo các vi phạm giao thông, nhằm khuyến khích người dân chủ động tham gia.

Chính quyền hợp tác với các hãng taxi và nền tảng gọi xe trực tuyến để điều chỉnh trật tự hoạt động của các phương tiện. Sự phối hợp giữa các lực lượng an ninh công cộng, quản lý đô thị và các cơ quan chức năng khác cũng được tăng cường, nhằm thành lập các đội ngũ xử lý vi phạm giao thông hiệu quả.

Để tạo thuận lợi cho người dân, các cơ quan quản lý vận tải của Trung Quốc đã phát triển các phương thức dịch vụ như xử lý vi phạm giao thông trực tuyến và thiết bị tự phục vụ, giúp người dân dễ dàng khắc phục các vi phạm. Bên cạnh đó, các đường dây nóng và cửa sổ dịch vụ cũng được thiết lập để cung cấp tư vấn và hỗ trợ kịp thời, chính xác.

Đặc biệt, Trung Quốc đã triển khai dịch vụ thông báo qua tin nhắn điện thoại để nhắc nhở người dân về các vi phạm giao thông. Khi chủ phương tiện đăng ký số điện thoại với cơ quan quản lý giao thông, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo về các hành vi vi phạm như đỗ xe sai quy định hay kiểm tra xem chủ xe có đang sử dụng xe hay không.

Về chế tài xử phạt, Trung Quốc áp dụng nhiều quy định nghiêm khắc. Lỗi vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị phạt 200 NDT (khoảng 700.000 VNĐ) và trừ 6 điểm trên bằng lái. Lỗi đỗ xe trái phép bị phạt tùy từng trường hợp cụ thể, dao động từ 20 NDT đến vài trăm NDT.

Các hành vi vi phạm tốc độ cũng bị xử phạt theo mức độ và khu vực, với các hình thức phạt tiền và trừ điểm. Đặc biệt, hành vi lái xe khi có nồng độ cồn vượt quá quy định sẽ bị phạt tiền từ 1.000-2.000 NDT (khoảng 3,5-7 triệu VNĐ), tạm giữ bằng lái xe đến 6 tháng.

Đối với lái xe say rượu (nồng độ cồn trên 80mg/100ml máu), mức phạt nghiêm khắc hơn nhiều như tịch thu bằng lái và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe cho mục đích kinh doanh sẽ đối mặt với mức xử phạt nặng hơn, bao gồm bị khép tội hình sự và cấm lái xe từ 5-10 năm.

Cùng với các chế tài xử phạt nghiêm khắc, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp khác để giảm thiểu các hành vi vi phạm giao thông như thường xuyên kiểm tra hồ sơ vi phạm của xe để đảm bảo hiểu rõ và xử lý kịp thời các lỗi vi phạm; sử dụng hệ thống định vị và các hệ thống lái xe an toàn khác để phát hiện tốc độ và cảnh báo người dân tránh vi phạm tốc độ‌.



Nhờ những biện pháp đồng bộ và công nghệ tiên tiến, Trung Quốc đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác giảm thiểu vi phạm giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông./.

