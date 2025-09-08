Kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào và trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thực chất với Malaysia trong nhiều năm qua và tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Malaysia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà tại Lễ kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2025) do Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tối 8/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Lộc Hà chúc mừng những thành tựu mà Malaysia đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có vai trò tích cực, chủ động và những đóng góp quan trọng, hiệu quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025, góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, tự cường, hội nhập và phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Sau hơn nửa thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.

Đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố và các đối tác Malaysia, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân nước này đến Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến thương mại, đầu tư, tham quan du lịch, học tập...

Qua đó, góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Malaysia, làm phong phú thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Firdauz Bin Othman (thứ 4 từ trái sang), Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Malaysia cùng Tổng lãnh sự một số nước ASEAN cùng dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Firdauz Bin Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Malaysia và Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển cao nhất và không ngừng được củng cố và mở rộng.

Sự kiện tháng 11/2024, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là một cột mốc quan trọng, thể hiện lòng tin sâu sắc và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Quan hệ hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Ông Firdauz Bin Othman cho biết, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thúc đẩy mối quan hệ song phương; cam kết tăng cường chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác địa phương để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực ở cấp Thành phố, từ phát triển đô thị đến giao lưu văn hóa.

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc trực tiếp, đưa thêm nhiều đoàn đầu tư Malaysia đến Thành phố để khám phá cơ hội hợp tác và tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn tại Malaysia./.

