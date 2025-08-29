Thị trường Việt Nam thu hút các doanh nghiệp Malaysia

Ngày 26/8, Đoàn đại biểu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Bàn tròn Kinh doanh giữa Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh tại Malaysia nhằm thúc đẩy các sáng kiến xúc tiến đầu tư song phương giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hội thảo diễn ra trong khuôn viên Đại học Taylor’s, bang Selangor, thu hút đông đảo đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, sản xuất, công nghệ cao, kinh tế xanh, chuyển đổi số, thương mại và tư vấn đầu tư của Việt Nam và Malaysia tham gia.

Tại hội thảo, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC), trình bày tổng quan về môi trường đầu tư của Việt Nam, với những điểm nổi bật thu hút nhà đầu tư gồm tăng trưởng kinh tế bền vững, chi phí hợp lý, dân số trẻ, sự hỗ trợ tốt của chính phủ và vị trí địa lý độc đáo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Phó Giám đốc ITPC giới thiệu một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế đóng góp 24% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), với 115 tỷ USD.

Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), cũng khẳng định ưu thế của thành phố trong thu hút đầu tư gồm vị trí chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường kinh doanh năng động, chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Thành phố (sau sáp nhập tỉnh thành bao gồm Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương) hiện có 3 khu chế xuất và 102 khu công nghiệp trên diện tích 49.242 ha. Tỷ suất thu hút đầu tư trung bình 8 triệu USD - 10 triệu USD/ha đất công nghiệp. Năm 2024, các khu chế xuất và khu công nghiệp thu hút 4,12 tỷ USD với 195 dự án mới.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào các khu chế xuất và khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030, ông Lê Văn Thinh cho biết mục tiêu đặt ra là 21 tỷ USD, tập trung vào chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững và công nghệ cao.

Cụ thể, tập trung nguồn đầu tư vào đổi mới sáng tạo và sản xuất có giá trị gia tăng cao; phát triển mô hình tích hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ; bảo đảm hệ sinh thái xanh và tuần hoàn, thân thiện môi trường; xây dựng nền kinh tế số thông qua phát triển trung tâm dữ liệu và chuyển đổi số. Bốn ngành trọng điểm thu hút đầu tư gồm cơ khí chế tạo máy, chế biến lương thực-thực phẩm, điện tử-công nghệ thông tin, hóa chất-caosu-nhựa và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ông Lê Văn Thinh nhấn mạnh chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh trong ưu đãi và hỗ trợ nhà đầu tư: thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong 10 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp.

Đặc biệt, doanh nghiệp công nghệ cao được áp dụng mức thuế 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. HEPZA cam kết hỗ trợ về thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch cũng như cung cấp hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh. Lãnh đạo HEPZA chào đón các nhà đầu tư quốc tế đến thành phố hợp tác phát triển, cùng xây dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nazuki Abdullah, Giám đốc phụ trách đầu tư xuyên biên giới thuộc Cơ quan Phát triển đầu tư Malaysia (MIDA), chia sẻ về môi trường và hoạt động đầu tư của Malaysia.

Đất nước này đã thành công trong việc phát triển từ nền kinh tế có thu nhập thấp lên mức trung bình cao chỉ trong 1 thế hệ - từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp vào những năm 70 của thế kỷ trước, Malaysia đã phát triển thành nền kinh tế cơ cấu đa dạng hơn với GDP bình quân đầu người đạt 56.699 RM (14.170 USD) trong năm 2024.

Giám đốc Nazuki Abdullah khẳng định quan hệ đối tác đầu tư chiến lược Malaysia-Việt Nam sẽ giúp hai bên khai phá tiềm năng thị trường ASEAN. Hiện MIDA đang định hình đầu tư của Malaysia theo hướng công nghệ xanh, kinh tế số, công nghiệp 4.0, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc và theo các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

Nhấn mạnh về nhu cầu hợp tác công nghiệp thông qua sản xuất thông minh và kinh tế số giữa Malaysia và Việt Nam, ông Andrew Goh Boon Kim, Phó Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Malaysia (FMM), cho rằng đây là lĩnh vực thiết yếu giúp tăng cường năng lực cạnh tranh trong tương lai của hai nước.

Ông cũng khẳng định mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam là bền chặt, được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau hàng chục năm qua. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng vững chắc 4,4%, đạt 18,14 tỷ USD, minh chứng cho sức bật và sự năng động của các ngành công nghiệp hai nước.

Phát biểu về thúc đẩy thương mại song phương và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng giữa Malaysia và Việt Nam, ông S Jal Shankar, Giám đốc cấp cao Ban Xúc tiến xuất khẩu và tiếp cận thị trường thuộc Tổng công ty Phát triển ngoại thương Malaysia (MATRADE) đánh giá Malaysia và Việt Nam có cơ hội bổ sung cho nhau về mặt kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác sâu rộng hơn. Cụ thể, Malaysia có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực như điện và điện tử, dầu cọ, tài chính Hồi giáo, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp Halal.

Trong khi đó, Việt Nam nổi lên như trung tâm năng động trong lĩnh vực sản xuất, dệt may, công nghệ thông tin và nông nghiệp. Hơn nữa, cả hai quốc gia đều chia sẻ các ưu tiên hướng tới tương lai như tăng trưởng xanh, số hóa và đổi mới sáng tạo.

Việc kết hợp thế mạnh của hai bên tạo ra cơ hội to lớn để tăng cường dòng chảy thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm. Giám đốc S Jal Shankar khẳng định Malaysia cam kết làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế và thương mại với Việt Nam.

Ông Loy Teik Ngan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Taylor’s cho biết là một trong những nhà giáo dục hàng đầu tại Malaysia, Tập đoàn Giáo dục Taylor’s từ lâu đã nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành giáo dục Việt Nam.

Tập đoàn đã cam kết đầu tư 165 triệu USD vào Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới, ươm mầm những nhà lãnh đạo tương lai, thúc đẩy đổi mới, kết nối Việt Nam với các cơ hội toàn cầu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xã hội lâu dài của đất nước.

Phát biểu về vai trò của Phòng Thương mại Malaysia tại Việt Nam (MBC) trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, ông Angus Liew, Chủ tịch MBC cho biết Malaysia hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Malaysia trên thế giới.

Điều này cho thấy hai nước không chỉ là láng giềng mà còn là đối tác cùng phát triển. Với đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực từ bất động sản đến năng lượng, từ ngân hàng đến sản xuất, các công ty Malaysia đang góp phần vào câu chuyện thành công của Việt Nam.

Gamuda Land đang kiến tạo cộng đồng bằng những dự án phát triển bền vững, trong khi Top Glove đã củng cố vai trò của Việt Nam trong xuất khẩu toàn cầu. Petronas vẫn là đối tác năng lượng đáng tin cậy, các ngân hàng như Maybank và Public Bank đã mở rộng kết nối khu vực.

Những câu chuyện về quan hệ đối tác và tăng trưởng chung này cho thấy các doanh nghiệp Malaysia gắn bó mật thiết với sự phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Angus Liew cam kết MBC tiếp tục là nền tảng đáng tin cậy thúc đẩy thương mại song phương và đa phương, kết nối các doanh nghiệp giữa Malaysia và Việt Nam cũng như trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh thành công ở Việt Nam, đại diện Gamuda Land khẳng định Việt Nam là vùng đất của những cơ hội và mối quan hệ đối tác tuyệt vời. Từ khi vào năm 2007 đến nay, tập đoàn này đã chuyển mình phát triển đáng kể.

Thành công của Gamuda Land là minh chứng cho những thế mạnh cốt lõi của Việt Nam. Thứ nhất là dân số trẻ và chăm chỉ - động lực của nền kinh tế. Thứ hai là vị trí chiến lược ở trung tâm Đông Nam Á, với đường bờ biển dài và các cảng lớn, khiến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu lý tưởng.

Thêm vào đó, khu vực phía Bắc cung cấp quyền tiếp cận trực tiếp vào thị trường Trung Quốc. Lợi thế này càng được củng cố bởi khoản đầu tư khổng lồ của chính phủ vào các tuyến đường cao tốc, sân bay và cảng biển mới, những yếu tố sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Thứ ba, cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với cải cách hành chính - sáp nhập các bộ, hợp nhất các tỉnh và chuyển đổi sang hệ thống chính quyền địa phương hai cấp - thể hiện quyết tâm vững chắc của chính phủ trong việc xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả hơn.

Đây không chỉ là thay đổi chính sách mà còn cho thấy chính phủ cam kết tạo ra nền kinh tế hiện đại và cạnh tranh. Đại diện Gamuda Land cũng cho rằng nhà đầu tư nước ngoài cần vượt qua những khác biệt về thủ tục pháp lý, văn hóa kinh doanh bằng sự bền bỉ, tin tưởng và sự hỗ trợ của các tổ chức như ITPC và MBC.

Tại hội thảo Bàn tròn Kinh doanh giữa Kuala Lumpur và Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự điều phối của Phó Giám đốc ITPC Cao Thị Phi Vân, các doanh nghiệp hai bên đã chia sẻ đánh giá về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Hội thảo cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia kết nối, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư song phương, góp phần thúc đẩy gắn kết và thịnh vượng giữa các nước ASEAN./.

