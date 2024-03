Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có xu hướng tăng tại các kỳ hạn

Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng chiếm 1,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 7/3, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (trái phiếu Chính phủ) trong tháng Hai do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đó, tổng giá trị trúng thầu đạt 28.170 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 95%. Đáng chú ý, lãi suất phát hành đang có xu hướng tăng dần lên khoảng 0,03%/năm (so với cuối tháng Một) tại hầu hết các kỳ hạn.

Trong phiên cuối cùng của tháng Hai, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm lần lượt là 1,42%, 2,31%, 2,51% và 2,65%/năm.

Ban hành quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc chọn ngân hàng thương mại làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ cho đối tượng mua.

Về thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ có sự sụt giảm so với tháng Một, do kỳ nghỉ giao dịch Tết nguyên đán 2024. Song, giá trị giao dịch bình quân lại ghi nhận có sự tăng nhẹ và đạt 9.363 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước; trong đó giá trị giao dịch theo phương thức thông thường (outright) chiếm 58,6%, còn lại là giá trị giao dịch mua bán lại (repos). Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng chiếm 1,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo HNX, lợi suất giao dịch bình quân của trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có xu hướng giảm trong tháng Hai. Cụ thể là giảm ở các kỳ hạn 6 tháng, 30 năm và 20 năm, tương ứng giảm 48%; 11% và 5% so với cùng kỳ tháng trước và tăng ở kỳ hạn 1 năm, tương ứng tăng 103% so với cùng kỳ tháng trước. Ngoài ra, các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 7 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 17%; 15% và 13%./.