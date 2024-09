Lan tỏa tấm lòng của cán bộ, phóng viên TTXVN tới thầy trò vùng lũ Yên Bái

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng trao tặng số tiền 100 triệu đồng của TTXVN hỗ trợ Trường Mầm non Hoa Lan, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái khắc phục thiệt hại của bão số 3. (Ảnh: Tiến Khánh/TTXVN)

Tiếp tục hoạt động trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 22/9, Đoàn công tác do lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho thầy trò Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Mầm non Hoa Lan (phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Với tinh thần “Tương thân, tương ái,” chia sẻ khó khăn, chung tay góp thêm nguồn lực hỗ trợ thầy trò các nhà trường vùng lũ khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, thay mặt lãnh đạo TTXVN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng đã thăm hỏi, trao tặng mỗi trường 100 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 2 tivi, 2 tủ lạnh cùng nhiều đồ dùng học tập, tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của hai trường do bão số 3 gây ra, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng đánh giá cao sự chủ động của các nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, phối hợp với cơ sở y tế phun thuốc khử trùng trường lớp học, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy và học bình thường sau khi mưa lũ kết thúc. Đồng thời, động viên thầy cô và học sinh các nhà trường cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận những món quà và tình cảm của Đoàn công tác, cô giáo Bùi Thị Phương Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ những phần quà của lãnh đạo, phóng viên và các tổ chức đoàn thể của TTXVN đối với thầy và trò nhà trường trong lúc khó khăn và cho biết sẽ sử dụng nguồn kinh phí và đồ dùng được tặng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm nhất.

Những món quà mang đầy tình cảm, sự sẻ chia và đồng cảm của những người làm báo Thông tấn tới thầy trò Trường Tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, TP Yên Bái. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Tại buổi trao quà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc cảm ơn tình cảm và những phần quà của cán bộ, phóng viên, đoàn viên TTXVN đã dành cho 2 trường, coi đây là nguồn động viên, khích lệ để khắc phục nhanh hậu quả cơn bão gây ra. Lãnh đạo thành phố Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của TTXVN trong quá trình tái thiết lại thành phố Yên Bái sau thiên tai.

Chia sẻ cảm xúc trong chuyến công tác cứu trợ tới các nhà trường vùng lũ, Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN Lê Minh Đức cho biết tận mắt chứng kiến cảnh sạt lở khắp nơi, người dân tất bật khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra, thấy rất xót xa, và mong muốn cùng chung tay với cả nước để động viên, hỗ trợ người dân, nhất là thầy trò các nhà trường vượt qua khó khăn, nối lại hoạt động giáo dục trong thời gian sớm nhất.

Đối với những cán bộ Đoàn của TTXVN, đây không chỉ là một chuyến đi "cứu trợ" thông thường, mà còn là chuyến đi của tình người, của tinh thần tuổi trẻ, những người luôn mang trong mình lý tưởng khát khao cống hiến.

Cũng trong ngày 22/9, ba chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên TTXVN (Chi đoàn Báo Việt Nam News, Chi đoàn Báo Điện tử Vietnamplus và Chi đoàn Ban biên tập tin Đối ngoại) đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngải Thầu, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để trao tặng 50 phần quà nhu yếu phẩm cho các em học sinh (mỗi phần gồm: 5kg gạo, 1 thùng xúc xích, 1 thùng nước); 300 bộ quần áo trẻ em mới và 30 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, ngày 14/9, Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Trung tâm phát triển Truyền thông thông tấn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ngập lụt của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà là nhu yếu phẩm; 300 thùng thức uống bổ sung ion Pocari Sweat; 2.000 quyển vở học sinh; 2.500 bút bi, bút chì, cùng nhiều đồ dùng học tập khác cho học sinh và người dân của nhiều xã trong huyện, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Đoàn công tác của TTXVN trao tặng mỗi trường 100 triệu đồng, cùng nhiều đồ dùng học tập và trang thiết bị dạy học, tổng giá trị hơn 230 triệu đồng. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Ngày 17/9, Chi đoàn Ban biên tập tin Thế giới phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn và Chi đoàn Báo Việt Nam News trao tặng gần 1 tấn nhu yếu phẩm các loại gồm quần áo, đồ ăn liền, thuốc men, sữa... cho người dân vùng lũ ở xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Cũng trong khuôn khổ chương trình cứu trợ người dân vùng lũ, ngày 20/9, Chi hội Nhà báo phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Ban biên tập tin Trong nước, cùng Các Cơ quan Thường trú TTXVN khu vực phía Bắc và một số doanh nghiệp tổ chức trao tặng 300 cặp học sinh, 300 bộ đồ dùng học tập, 50 chăn ấm, 302 đèn học sinh, 25 chiếc xe đạp, và 300 bộ quần áo thể dục cho học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Tiểu học An Lạc, xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, Đoàn công tác còn trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu hỗ trợ các gia đình khó khăn tại địa phương như quần áo, chăn màn, khăn mặt, bàn chải đánh răng…

Không chỉ đưa thông tin kịp thời, chính xác về tình hình mưa lũ tại các địa phương, những món quà của TTXVN còn mang đầy tình cảm, sự sẻ chia và đồng cảm của những người làm báo Thông tấn, giúp người dân vùng lũ vơi đi những khó khăn, mất mát đang phải gánh chịu.

Hy vọng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của cả nước, người dân và thầy trò các trường vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, sản xuất và đưa hoạt động dạy, học của các nhà trường trở lại bình thường./.

TTXVN hỗ trợ người dân tại Phú Thọ, Cà Mau tiếp tục hoạt động quyên góp Tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam và Trung tâm phát triển Truyền thông Thông tấn trao tặng 300 suất quà.