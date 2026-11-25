Bên dòng sông Tiền thuộc vùng đất Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, có một làng nghề truyền thống đã bền bỉ tồn tại hơn một thế kỷ, đó là làng nghề dệt choàng Long Khánh, nơi những người thợ ngày ngày cần mẫn bên khung cửi, dệt nên những chiếc khăn rằn mộc mạc, thân thuộc với người dân Nam Bộ.

Từ nghề dệt lụa xưa đến làng nghề dệt choàng trăm tuổi

Làng nghề dệt choàng Long Khánh hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, tại vùng cù lao Long Khánh A, huyện Hồng Ngự. Trước đây, vùng đất này từng nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa. Hoạt động sản xuất dệt may từng là một phần quan trọng trong đời sống kinh tế của người dân, tạo công ăn việc làm và giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định.

Những ngày đầu, nghề dệt chủ yếu được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Người thợ phải tự tay xử lý từng sợi chỉ, nhuộm màu, mắc khung và điều khiển khung cửi để tạo ra sản phẩm.

Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, làng nghề vẫn được người dân gìn giữ và phát triển. Đặc biệt, sự xuất hiện của khung dệt cơ giới đã mở ra bước chuyển mình quan trọng. Từ những năm 1980, một số người thợ bắt đầu tìm tòi, cải tiến máy móc phục vụ sản xuất. Khi điện lưới quốc gia về đến Long Khánh A vào năm 1998, việc sử dụng khung dệt chạy bằng điện ngày càng phổ biến, giúp nâng cao năng suất và giảm đáng kể sức lao động.

Ngày nay, nghề dệt choàng Long Khánh không chỉ là hoạt động sản xuất hàng hóa mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương. Tháng 5/2023, nghề thủ công truyền thống dệt choàng xã Long Khánh A được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Khách hàng chọn mua những sản phẩm của Làng nghề dệt choàng Long Khánh. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Tỉ mỉ từng công đoạn để tạo nên chiếc khăn rằn

Đằng sau một chiếc khăn rằn giản dị là cả một quy trình sản xuất đòi hỏi sự khéo léo, chính xác và kinh nghiệm của người thợ. Từ những cuộn chỉ nguyên liệu ban đầu, qua nhiều công đoạn khác nhau, sản phẩm mới hình thành với những đường dệt đều đặn và họa tiết caro đặc trưng.

Trước tiên là công đoạn chuẩn bị và xử lý sợi. Chỉ được xả ra, phân loại, sau đó nhuộm theo màu sắc mong muốn. Tiếp đến, sợi được hồ để tăng độ bền, hạn chế xơ và giúp quá trình dệt diễn ra thuận lợi hơn. Sau khi xử lý, chỉ được đem phơi khô và cuốn lại để chuẩn bị đưa lên khung.

Một trong những công đoạn quan trọng nhất là mắc khung cửi. Đây là công việc đòi hỏi người thợ phải có tay nghề và sự tập trung cao độ. Hàng nghìn sợi chỉ cần được sắp xếp đúng thứ tự, bảo đảm độ căng và khoảng cách đồng đều. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hoa văn, chất lượng và hình dáng của chiếc khăn thành phẩm.

Khi hoàn tất việc mắc khung, người thợ bắt đầu công đoạn dệt. Các sợi dọc và sợi ngang đan xen với nhau theo một quy luật nhất định, tạo nên những ô vuông đặc trưng của khăn rằn. Trong quá trình đó, người thợ phải điều khiển khung dệt nhịp nhàng, kiểm soát độ căng của sợi để mặt vải được đều, đẹp và chắc chắn.

Trước đây, toàn bộ công đoạn dệt đều dựa vào sức người và thao tác thủ công. Ngày nay, nhiều hộ đã đầu tư máy dệt chạy bằng điện, giúp tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Tuy nhiên, những công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm và sự chính xác, đặc biệt là mắc khung cửi, vẫn cần đến đôi bàn tay khéo léo của người thợ lành nghề.

Sau khi dệt xong, khăn được kiểm tra, cắt thành từng sản phẩm theo kích thước, xử lý các phần mép và hoàn thiện trước khi đưa ra thị trường. Nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và công nghệ hiện đại, làng nghề ngày nay đã sản xuất được nhiều loại khăn với kích thước, màu sắc và mẫu mã phong phú hơn.

Biểu tượng văn hóa của người Nam Bộ

Nhắc đến chiếc khăn rằn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người nông dân Nam Bộ với chiếc áo bà ba giản dị, chiếc khăn quấn cổ hoặc vắt trên vai trong những buổi lao động ngoài đồng ruộng.

Khăn rằn truyền thống thường có hình chữ nhật, dài khoảng 120 cm, rộng từ 40 đến 50 cm. Điểm dễ nhận biết nhất là những ô vuông caro đan xen giữa hai màu đen - trắng hoặc nâu - trắng. Không cầu kỳ về kiểu dáng, chiếc khăn chinh phục người sử dụng bằng sự giản dị, tiện dụng và độ bền.

Trong cuộc sống thường ngày, khăn rằn có rất nhiều công dụng. Người dân có thể dùng để choàng cổ, quấn đầu, che nắng, lau mồ hôi, làm khăn lau hoặc thắt lưng. Khi đi làm đồng, đi sông nước hay di chuyển đường xa, chiếc khăn còn được tận dụng để gói ghém một số vật dụng, lương thực. Đặc biệt, chất vải càng được sử dụng lâu càng trở nên mềm mại, thấm hút tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của miền Nam.

Vượt lên trên giá trị sử dụng, khăn rằn còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Cùng với chiếc áo bà ba, khăn rằn đã trở thành hình ảnh tiêu biểu gợi nhắc đến người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là biểu tượng của sự cần cù, chịu thương chịu khó, tinh thần lạc quan và lối sống giản dị của người dân miền sông nước.

Trong những năm tháng kháng chiến, chiếc khăn rằn còn gắn với hình ảnh những người dân, người chiến sỹ Nam Bộ. Đó vừa là vật dụng thiết thân trong sinh hoạt, vừa trở thành một hình ảnh giàu cảm xúc trong ký ức lịch sử, văn học và nghệ thuật. Cho đến hôm nay, chiếc khăn vẫn hiện diện trong đời sống, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa và những sản phẩm lưu niệm dành cho du khách.

Gìn giữ nghề xưa, mở hướng phát triển cho tương lai

Trong xu thế phát triển của thị trường, làng nghề dệt choàng Long Khánh đã có nhiều thay đổi để thích ứng. Bên cạnh những chiếc khăn rằn truyền thống, người thợ còn sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới như khăn choàng nhiều màu sắc, khăn quà tặng, sản phẩm trang trí và các mặt hàng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Nhiều sản phẩm khăn được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách du lịch. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Việc ứng dụng máy móc vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, mô hình hợp tác xã được hình thành, tạo điều kiện để các hộ sản xuất liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển nghề. Năm 2015, Hợp tác xã dệt choàng Long Khánh được thành lập với 12 thành viên, đánh dấu bước tiến trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hướng tập thể.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, làng nghề cũng từng bước gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây có cơ hội tìm hiểu lịch sử nghề dệt, quan sát các công đoạn sản xuất, xem nghệ nhân trình diễn dệt thủ công và lựa chọn những chiếc khăn rằn làm quà lưu niệm. Đây là hướng đi có ý nghĩa, vừa tạo thêm nguồn thu cho người dân, vừa giúp quảng bá hình ảnh làng nghề đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Dẫu vậy, để nghề dệt choàng tiếp tục phát triển bền vững, làng nghề vẫn cần quan tâm đến việc đào tạo thế hệ thợ trẻ, duy trì những kỹ thuật thủ công đặc trưng, cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, việc kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với phát triển du lịch cần được thực hiện một cách hài hòa, tránh để nghề xưa chỉ còn là hoạt động trình diễn phục vụ tham quan.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, từ những sợi chỉ bình dị, người thợ đã dệt nên những chiếc khăn rằn mang đậm hồn quê Nam Bộ. Có thể màu sắc, kiểu dáng và cách thức sản xuất sẽ tiếp tục thay đổi theo thời gian, nhưng giá trị văn hóa mà chiếc khăn mang theo vẫn còn nguyên vẹn./.

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