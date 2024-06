Lạng Sơn bóc gỡ nhiều đường dây lô đề và đánh bạc dịp EURO 2024

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an hai huyện Văn Quan, Bắc Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ. (Nguồn: Công an Lạng Sơn)

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Quan quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng trú trên địa bàn huyện Văn Quan để điều tra làm rõ về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/6, Công an huyện nhận được đơn trình báo của người dân về việc phát hiện Vy Thị Xim (sinh năm 1971) và Nông Thị Nình (sinh năm 1970) thường xuyên ghi số lô, đề gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, Công an huyện đã làm rõ các đối tượng Hoàng Thị Hiểu (sinh năm 1970); Vy Thị Hôn (sinh năm 1972) là người trực tiếp nhận ghi số lô, số đề từ những người chơi sau đó tổng hợp kết quả gửi cho Vi Thị Xim.

Còn hai đối tượng Hoàng Thị Thu Hoài (sinh năm 1993) và Hoàng Văn Công (sinh năm 1984) là người trực triếp đánh lô, đề thông qua Vi Thị Xim.

Để hỗ trợ công việc cho mình, Xim đã thuê Nông Thị Nình ghi số lô, số đề của những người chơi cho mình với tiền công 100.000 đồng/ngày.

Tổng số tiền đánh bạc theo hình thức ghi số lô, đề của 6 đối tượng trong ngày 18/6 trên 100 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, hồ sơ vụ án, Công an huyện Văn Quan đã ra quyết định khởi tố Vi Thị Xim, Hoàng Thị Hiểu, Vy Thị Hôn, Nông Thị Nình về hành vi tổ chức đánh bạc và khởi tố Hoàng Thị Thu Hoài, Hoàng Văn Công về hành vi đánh bạc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc. (Nguồn: Công an Lạng Sơn)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/6, Tổ công tác Công an xã Vũ Lễ chủ trì phối hợp với Công an xã Tân Thành, Công an xã Chiến Thắng phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại lán trại của gia đình ông K. ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn gồm: Triệu Phúc Tề (sinh năm 1985), Triệu Phúc Liên (sinh năm 1993), Triệu Văn Đức (sinh năm 1978), Hoàng Ngọc Tân (sinh năm 1986) cùng trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn và Nguyễn Đức Nghiệp (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8,25 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ thêm 15 đối tượng có tham gia đánh bạc, khi bị phát hiện đã bỏ chạy gồm: Đồng Văn Nguyên (sinh năm 1976), Hoàng Văn Việt (sinh năm 1983) cùng trú tại xã Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn); Lê Đức Thật (sinh năm 1977), Lê Văn Tình (sinh năm 1991), Nguyễn Đề Triệu (sinh năm 1973), Trần Mạnh Cường (sinh năm 1979), Triệu Phúc Kim (sinh năm 1991), Lý Tài Vượng (sinh năm 1964), Triệu Phúc Thăng (sinh năm 1993), Dương Thị Múi (sinh năm 1988), Triệu Thị Hòa (sinh năm 1982), Triệu Phúc Lương (sinh năm 1984), Cao Xuân Hoạch (sinh năm 1981) cùng trú tại xã Vũ Lễ (huyện Bắc Sơn) và Nguyễn Sỹ Lương (sinh năm 1985), Đặng Xuân Dũng (sinh năm 1978) trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo hiện nay đang diễn ra Vòng Chung kết Giải vô địch Bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024) và Giải vô địch Bóng đá Nam Mỹ mở rộng (Copa America 2024).

Nhiều “nhà cái” ở nước ngoài thường móc nối với các đối tượng trong nước để phân phối các trang cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc trực tuyến và sử dụng nhiều hình thức quảng cáo để dụ dỗ, lôi kéo người chơi tham gia cá độ...

Trước thực tế đó, Cơ quan Công an đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng dưới mọi hình thức.

Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia… chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong quá trình tổ chức xem bóng đá; không tổ chức cá độ bóng đá, không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá./.

