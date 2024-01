Lãnh đạo Công an Hà Nội: 575 trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Sau 1 tháng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý 29.134 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 53 tỷ đồng.

Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi họp báo do thành phố Hà Nội tổ chức chiều 19/1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân cũng như việc xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Về kết quả sau 1 tháng ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết trong lĩnh vực giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý 29.134 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính hơn 53 tỷ đồng.

Cụ thể, Công an Thành phố Hà Nội tập trung xử lý nghiêm các nhóm vi phạm, là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn (7.068 trường hợp), xe quá khổ quá tải (906 trường hợp), vi phạm tốc độ (733 trường hợp). Công an Thành phố cũng xử phạt 7.506 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 4,5 tỷ đồng.

Tính trong năm 2023, Công an Hà Nội đã xử lý vi phạm nồng độ cồn với hơn 73.000 trường hợp, Thiếu tướng Nguyến Hồng Ky khẳng định Công an Hà Nội luôn xác định rõ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

“Công an thành phố cũng tiến hành xác minh nhân thân 575 trường hợp công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan, ngành chủ quản...,” Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay.

Ngày đầu ra quân, Cảnh sát giao thông xử lý 2.393 trường hợp vi phạm nồng độ cồn Ngày 11/1, Cảnh sát Giao thông toàn quốc xử lý 10.322 trường hợp vi phạm; phạt tiền 23,38 tỷ đồng; tạm giữ 97 xe ôtô, 3.278 xe môtô, 124 phương tiện khác; tước 2.219 giấy phép lái xe các loại.

Liên quan tới tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Theo ông, Công an Hà Nội đang tiến hành phân loại để cá thể hóa trách nhiệm, hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm và sẽ tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật.

“Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, khi có kết quả xử lý, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí,” Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói./.