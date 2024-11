Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh trống khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), ngày 14/11, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chung với với người dân Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Ngày hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh là một trong những trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và là một trong những trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp xanh có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục có nhiều hành động thiết thực chăm lo đời sống cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống...

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội, Phó Thủ tướng mong muốn bà con trong khu phố đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để cùng nhau xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa có diện tích tự nhiên là 60ha, với 675 hộ (3.115 nhân khẩu), sinh sống trong 12 tổ dân cư. Trên địa bàn có 2 cơ sở tôn giáo (giáo xứ Dũng Lạc và chùa Tịnh Quang).

Trong năm 2024, khu phố 3 có 652 hộ/654 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; có 11/12 Tổ dân cư đạt xuất sắc. Toàn khu phố đã có 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình; không buôn bán, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Ban Công tác Mặt trận đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với Ban điều hành khu phố, các chi hội, chi đoàn, 12 tổ dân cư và Ban hành giáo giáo xứ Dũng Lạc, Ban trị sự chùa Tịnh Quang duy trì ký cam kết thực hiện mô hình Tổ dân cư tự quản, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, thường xuyên vận động nhân dân không quảng cáo, rao vặt trên tường, cột điện làm mất cảnh quan trong khu phố, duy trì tốt ngày sạch, xanh của khu phố và nhiều hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm, bảo vệ công viên, khu vui chơi, điểm sinh hoạt văn hóa và trung tâm văn hóa học tập cộng đồng của phường...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao tặng phần quà trị giá 41 triệu đồng cho tập thể Khu phố 3, phường Phước Nguyên và các hộ nghèo trên địa bàn. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt và quà cho tập thể, các hộ nghèo trên địa bàn khu phố.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dự Ngày hội tại Bình Định

Ngày 14/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng Đoàn công tác đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kon Giọt 1, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn (Bình Định).

Tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung biểu dương, đánh giá cao nhiều cách làm hay, phát huy tính đoàn kết trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Người dân trong làng Kon Giọt 1 đã nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực xây dựng quê hương, củng cố hệ thống chính trị.

Từ một xã đặc biệt khó khăn, Vĩnh An là xã đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên của tỉnh Bình Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bà con làng Kon Giọt 1 còn gìn giữ, phát huy nhiều phong tục, tập quán, các lễ hội, nghề truyền thống… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, tăng tính cố kết cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tặng quà cho người dân làng Kon Giọt 1. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ mong muốn, bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, củng cố tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến về giúp nhau giảm nghèo bền vững; vận động, sử dụng hiệu quả quỹ "Vì người nghèo-an sinh xã hội," quyết tâm đạt chỉ tiêu không còn hộ nghèo, cận nghèo và ngày càng có nhiều hơn hộ khá, giàu; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng chi bộ, ban ấp "trong sạch, vững mạnh"…

Làng Kon Giọt 1 hiện có 106 hộ, trong đó có 5 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, có 91 hộ đạt gia đình văn hóa. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa tương thân tương ái luôn được quan tâm.

Trong năm 2024, có 100% trẻ đúng độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Ban công tác Mặt trận làng Kon Giọt 1 đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của cơn bão số 3; ủng hộ trường hợp bị sập nhà do thiên tai gây ra, trường hợp bị bệnh hiểm nghèo..., qua đó vun đắp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng chăm lo, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân...

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tặng quà, trao 200 lá cờ Tổ quốc cho Ban công tác Mặt trận làng Kon Giọt 1; hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng Nhà đại đoàn kết; trao tặng 106 suất quà cho người dân làng Kon Giọt 1…

Cùng ngày, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn (Bình Định)./.

