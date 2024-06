Lãnh đạo ngân hàng chia sẻ về ngày đầu mở bán vàng cho người dân

Việc bán vàng của các ngân hàng thương mại và Công ty SJC nhằm bình ổn thị trường, không vì mục tiêu lợi nhuận. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều nay (3/6), 4 ngân hàng thương mại nhà nước (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) và Công ty vàng SJC chính thức bán vàng trực tiếp cho người dân.

Theo đó, giá vàng miếng SJC mua từ Ngân hàng Nhà nước là 78,98 triệu đồng/lượng, Công ty SJC và nhóm ngân hàng Big 4 bán ra đồng loạt ở mức 79,98 triệu đồng/lượng, tức cao hơn 1 triệu đồng so với giá mua vào từ Ngân hàng Nhà nước.

Phía ngân hàng cho biết sẽ tăng thêm quầy bán vàng từ ngày mai (4/6) và khuyến nghị người dân thận trọng giao dịch vì sẽ tiếp tục bán vàng cho đến khi đạt được mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế.

Sẽ bố trí thêm quầy

Theo ghi nhận, rất nhiều người xếp hàng từ sớm, có những người mua được nhưng có người vẫn ra về trong tiếc nuối vì chưa mua được vàng. Trong khi đó, tại các cửa hàng kinh doanh vàng truyền thống thì lại đìu hiu, hầu như không có khách ra vào.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết các ngân hàng thương mại nhà nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bán vàng trực tiếp cho người dân song lượng khách hàng đến hôm nay cao hơn dự đoán. Ngày mai (4/6), Ngân hàng sẽ bố trí thêm quầy để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân.

Theo bà Phượng, trong số khách hàng đến giao dịch hôm nay tại Agribank, không phải khách hàng nào cũng đến để mua vàng mà có những người chỉ đến để thăm dò, khảo sát.

Là một trong những ngân hàng có số lượng khách hàng đến khá đông, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng chia sẻ Vietcombank bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân theo phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước với mục tiêu sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới về mức phù hợp và bền vững. Vietcombank và 3 ngân hàng thương mại Nhà nước khác tham gia mua vàng trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước có quy định số lượng tối đa và tối thiểu của từng ngân hàng thương mại Nhà nước theo từng phiên.

Cũng theo bà Phùng Thị Hải Yến, tại các điểm bán vàng của Vietcombank, Vietcombank bố trí để khách hàng cá nhân đến mua vàng được xếp số theo thứ tự và phục vụ khách hàng lần lượt theo thứ tự. Vietcombank sẽ bán cho khách hàng cá nhân số lượng vàng miếng theo nhu cầu của khách hàng và căn cứ vào số lượng vàng miếng có sẵn trong kho của ngân hàng.

“Trường hợp trong kho hết vàng miếng tại thời điểm khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng, việc bán vàng sẽ được tiếp tục thực hiện khi Vietcombank mua được vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước trong các phiên mua tiếp theo. Khách hàng có thể quay lại thực hiện giao dịch vào thời điểm khác khi ngân hàng có đủ số lượng vàng miếng,” bà Yến cho biết.

Người dân ngồi chờ mua vàng tại Vietcombank. (Ảnh: Vietnam+)

Bà Yến cho biết thêm, Vietcombank đang xem thêm phương án khách hàng có thể đặt mua để đảm bảo Vietcombank có thể đáp ứng đủ yêu cầu của khách hàng. Khi đặt mua, Vietcombank sẽ yêu cầu khách hàng đặt cọc 20% theo giá bán tại thời điểm đặt cọc. Khách hàng thanh toán theo giá bán tại thời điểm mua vàng. Trong trường hợp này, nếu khách hàng không thực hiện mua vàng theo yêu cầu đặt mua trước thì khách hàng sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Người dân cần thận trọng

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt giá bán vàng miếng SJC ngày 3/6 ở mức 78,98 triệu đồng/lượng là động thái tích cực, hiệu quả và quyết liệt nhằm hạ thấp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới, nhưng người dân cần thận trọng trong mua vàng vì xu hướng giá có thể tiếp tục giảm.

Theo bà Phượng, người dân nên thận trọng, không nhất thiết mua vàng vào những ngày đầu các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai bán vàng, bởi các ngân hàng thương mại nhà nước không chỉ bán vàng trong một vài ngày, mà sẽ tiếp tục bán cho đến khi đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Ngoài ra, để thuận lợi cho giao dịch, khách hàng nên nạp sẵn tiền trong tài khoản để tiết kiệm thời gian và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục nếu mua với khối lượng lớn nhằm đảo bảo quy định về phòng chống rửa tiền.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc Think Future Consultancy cho biết kể từ khi Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước, chênh lệch giá vàng đã giảm rất nhanh từ mức 26% so giá vàng thế giới (ngày 29/5) xuống chỉ còn 12% vào sáng ngày 3/6. Khi giá bán chính thức được niêm yết vào buổi chiều ngày 3/6 là 79,98 triệu đồng/lượng thì giá vàng SJC trên thị trường đang từ 80,7 triệu đồng/lượng - 81 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra) cũng ngay lập tức giảm về bằng đúng mức giá đó, thậm chí đến chiều nay Công ty vàng bạc Doji giao dịch ở mức 77,50-79,50 (mua vào-bán ra), giảm 380.000 đồng mỗi lượng so với giá niêm yết tại các ngân hàng, đồng nghĩa chênh lệch giảm tiếp về 11%.

"Như vậy thì ngay cả khi chưa bán vàng, chênh lệch giá vàng đã giảm, cho thấy mức độ thành công của phương pháp bình ổn giá mới," ông Nguyễn Đức Hùng Linh nói.

Khách hàng mua vàng tại Agribank. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh cho rằng đầu tư vàng để kiếm lời là một công việc đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và công sức để nghiên cứu theo dõi. Việc này nằm ngoài khả năng của hầu hết người dân. Trong những ngày qua, việc chờ ngân hàng thương mại bán vàng trực tiếp đã làm giảm nhu cầu mua vàng, làm giảm chênh lệch giá vàng và mang lại lợi ích cho chính người có nhu cầu mua vì đã mua được giá thấp hơn.

"Bong bóng tài sản hay đầu cơ thổi giá chỉ có thể làm được nếu người mua nóng vội. Nếu người dân bình tĩnh, không chạy theo phong trào cũng đó cũng là một cách để bảo vệ lợi ích của chính mình," ông Nguyễn Đức Hùng Linh nói.

Chuyên gia Nguyễn Quang Huy - CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết giai đoạn này là thời điểm khá nhạy cảm đối với nhà đầu tư và người dân muốn mua vàng.

"Theo tôi, việc mua vàng lúc này cần cân nhắc tới những biến động vĩ mô trong và ngoài nước: Xu thế của các cuộc chiến trên thế giới, thay đổi chính sách quản lý vàng trong nước, việc sửa Nghị định 24, cùng các biện pháp bình ổn giá vàng như đấu thầu vàng miếng, chống buôn lậu, thanh tra thị trường vàng…" - chuyên gia Nguyễn Quang Huy khuyến cáo.

Một lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng khuyến cáo người dân chưa nên vội vã mua vàng thời điểm này vì giá vàng thế giới đang biến động khó lường và vẫn đang ở mức cao.

Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới./.