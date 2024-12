Lào Cai: Không khí lạnh đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ đồng loạt giảm xuống thấp

Người dân che chắn chuồng trại giại cho gia súc tránh rét. (Ảnh Hồng Ninh/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm 15/12 đến sáng 16/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ đồng loạt giảm xuống thấp.

Vùng núi rét đậm, nhiều địa phương rét hại; các vùng núi cao rét hại nặng.

Cụ thể, lúc 7 giờ, ngày 16/12, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai quan trắc được nhiệt độ cực tiểu ở một số nơi như: thành phố Lào Cai rét đậm 14,2 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 12,9 độ C. Vùng núi Bắc Hà còn 7,9 độ C. Thị xã Sa Pa rét nhất với 6 độ C.

Ngoài ra, tại Sa Pa, trời còn có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù dày đặc nên càng làm tăng thêm mức độ giá rét.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa trong đợt rét này và cũng là mức cực tiểu tính từ đầu mùa Đông đến nay.

Trước đó, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, vào ngày 29/11, nhiệt độ ở Sa Pa đã giảm tới 7,2 độ C; tuy nhiên còn cao hơn đợt giảm nhiệt này 1,2 độ C.

Ngày 16/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đang có cường độ suy yếu chậm. Nền nhiệt tại các địa phương có xu thế gia tăng nhẹ, tuy vậy, vùng thấp có nơi vẫn rét đậm, đặc biệt vào sáng sớm.

Dự báo, đêm 16/12, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, vùng cao từ 8-10 độ C, Sa Pa trong khoảng 6-8 độ C. Khả năng đêm nay 16/12, đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối nhẹ.

Rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất và đời sống của người dân địa phương.

Lào Cai đang tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho người, gia súc và cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét hại gây ra./.

