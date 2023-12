Lào Cai: Nhiệt độ xuống âm 3 độ C, sương muối tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

Băng giá, sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 26/12, những du khách đầu tiên lên thăm Nóc nhà Đông Dương bất ngờ được chiêm ngưỡng quang cảnh kỳ thú như ở châu Âu do sương muối phủ trắng Fansipan, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, từ rạng sáng 26/12, do nhiệt độ giảm xuống âm 3 độ C, đỉnh Fansipan đã xuất hiện sương muối ở độ cao từ trên 2.000 đến hơn 3.000m so với mực nước biển.

Theo các chuyên gia lĩnh vực khí tượng, nguyên nhân của hiện tượng này là do từ đêm 25/12 về sáng 26/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến dãy núi Hoàng Liên Sơn biến tính, gây hiện tượng bầu trời ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu. Toàn bộ khu vực đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và sương muối hình thành.

Những người có mặt trên núi Fansipan trực tiếp quan sát cho biết sương muối xảy ra với cường độ trung bình và phủ trắng mọi vật, có nơi sương muối đọng thành một lớp dày tạo nên hình ảnh trông rất đẹp.

Đây là đợt sương muối thứ 5 xuất hiện trên núi Fansipan tính từ đầu tháng 11 đến nay.

Dự báo đêm về sáng ngày 27/12, nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan vẫn ở mức thấp, khả năng sương muối tiếp tục xảy ra.

Sương muối tạo ra quang cảnh kỳ thú đối với du khách thăm quan Sa Pa nhưng lại là hiện tượng thời tiết cực đoan gây hại không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của người dân vùng cao tỉnh Lào Cai.

Do đó các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần chủ động phòng, chống rét hại cho cây trồng vật nuôi, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu do sương muối gây ra./.

