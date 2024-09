Lào Cai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu thu lợi 40 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn; báo Lào Cai)

Công an tỉnh Lào Cai thông tin đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng đặc biệt lớn.

Bước đầu, lực lượng chức năng tạm giữ 6 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 11/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, bắt quả tang 6 đối tượng do Che Triệu Mãn (dân tộc Hoa, sinh năm 1996, trú tại Chung cư Tân tạo 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng lớn.

Quá trình bắt và khám xét, cơ quan Công an thu giữ 3.016 giấy tờ, tài liệu giả liên quan 62/63 tỉnh, thành phố.

Các tài liệu giả gồm: Giấy phép lái xe có địa chỉ ở 62 tỉnh thành, phố; phôi giấy phép lái xe; đăng ký xe môtô; Căn cước công dân; Chứng minh thư nhân dân; Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 1 Thẻ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng; 1 Chứng chỉ nghiệp vụ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp; các loại giấy tờ khác; 6 máy tính, 8 điện thoại di động, 1 máy in màu, 1 máy in thẻ cứng, 2 con dấu (mẫu dấu của Bộ Giáo dục và Đào); 1 máy ép plastic và một số giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi làm giả giấy tờ và bán ra thị trường, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng.

Các tài liệu, giấy tờ làm giả được các đối tượng đặt hàng mua để sử dụng đi xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, giấy tờ; đặc biệt là thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, hoạt động của các cơ quan Nhà nước...

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xã hội, Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, ngành chức năng của tỉnh khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật cũng như thu hồi các loại giấy tờ, tài liệu được làm giả đang trôi nổi ngoài xã hội, xử lý triệt để các đối tượng liên quan./.

