Lào Cai: Trưởng Công an xã bị đối tượng điều khiển xe môtô đâm trọng thương

Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây tai nạn. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)

Ngày 2/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết trong quá trình phối hợp tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thiếu tá Cao Văn Dương, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát đã bị đối tượng điều khiển xe môtô đâm trọng thương.

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 ngày 1/9/2024, tại Km 22+ 100 Tỉnh lộ 156, thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện phối hợp với Công an xã tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phát hiện đối tượng Gì A Mành (sinh năm 2008, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ) điều khiển xe môtô 24B2-443.06 không đội mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường.

Lúc này, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm vào thiếu tá Cao Văn Dương.

Vụ va chạm khiến Thiếu tá Cao Văn Dương bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương.

Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, không quản ngại khó khăn của Thiếu tá Cao Văn Dương, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đề nghị đội ngũ cán bộ y, bác sỹ nỗ lực tiến hành cấp cứu, chẩn đoán tình trạng chấn thương và đưa ra phác đồ điều trị.

Tuy nhiên, do bị đa chấn thương, Thiếu tá Cao Văn Dương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời chuyển về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bát Xát tập trung thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ; điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm cảnh báo, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự./.

Bắc Giang: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng cố tình đâm xe vào cảnh sát giao thông Đối tượng Trần Quang Huy không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà cố ý điều khiển xe môtô đâm trực diện vào anh Đ.T.C, tổ trưởng Tổ công tác, khiến anh C bị thương.