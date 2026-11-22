Xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, chú trọng đưa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đến gần người lao động, tăng cường kết nối giữa đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Qua đó, người lao động có thêm thông tin về ngành nghề, cơ hội học tập, việc làm; từng bước nâng cao kỹ năng, chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện thu nhập.

Kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, gắn học nghề với nhu cầu sử dụng lao động có ý nghĩa quan trọng. Đối với địa bàn nông thôn như xã Xuân Ái, kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp không chỉ mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Ngày hội việc làm kết hợp Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, tuyển dụng giữa Ủy ban Nhân dân xã với Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế ICC, Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà và Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái vừa được xã Xuân Ái tổ chức là một ví dụ. Chương trình thu hút trên 200 người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh cùng đại diện các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức tín dụng tham gia. Đây là dịp để người dân trực tiếp tìm hiểu thông tin về ngành nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc và các chính sách hỗ trợ.

Tại chương trình, Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế ICC giới thiệu các ngành nghề đào tạo, chính sách học bổng, hỗ trợ ký túc xá và việc giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà và Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái thông tin về nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ, chính sách thu mua, bao tiêu sản phẩm và cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Yên cũng giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vốn vay giải quyết việc làm và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã tạo cơ sở để các bên tăng cường phối hợp trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế và kết nối tuyển dụng. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Theo anh Lục Quang Trọng, thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, việc doanh nghiệp trực tiếp đến địa phương tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu điều kiện làm việc và chính sách đào tạo nghề. Anh mong muốn địa phương tiếp tục tổ chức những hoạt động tương tự để người dân có thêm cơ hội tìm được công việc phù hợp, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cùng với kết nối cung-cầu lao động, xã Xuân Ái chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, nhất là đối với những nhóm lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, có 97 lao động thuộc các nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách được hỗ trợ đào tạo nghề. Đây là những nhóm đối tượng cần được quan tâm hỗ trợ nâng cao kỹ năng, tạo thêm cơ hội tiếp cận việc làm và phát triển sinh kế.

Cũng theo thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 74,5%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 36%. Địa phương đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 297 lao động và có 63 lao động chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các lĩnh vực việc làm đa dạng hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác giải quyết việc làm cũng ghi nhận những kết quả tích cực. Số liệu địa phương cho thấy, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm đạt 77,31%. Đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với chỉ tiêu 30 lao động trong năm 2026, xã đã có 32 lao động xuất cảnh, đạt 106,7% kế hoạch, chủ yếu làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là hướng mở rộng cơ hội việc làm, giúp người lao động có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thế Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái cho biết, địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo việc làm bền vững; trọng tâm là đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Thực tiễn tại xã Xuân Ái cho thấy, sự chủ động của chính quyền trong kết nối, sự tham gia của cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng để mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động. Khi đào tạo từng bước gắn với nhu cầu tuyển dụng và khả năng tạo việc làm tại địa phương, người lao động sẽ có thêm điều kiện nâng cao kỹ năng, phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Lào Cai đặt mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 23.000 lao động vùng cao Tỉnh Lào Cai chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp, hướng dẫn chăn nuôi cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, tại Bắc Hà, chăn nuôi gia súc, gia cầm là một trong những nghề được đào tạo.