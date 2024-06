Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2024: Mỹ, Italy sẵn sàng cho “Tuyệt tác thiên nhiên”

Các thành viên đội Mỹ lắp ráp pháo hoa cho đêm trình diễn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 12/6, trong khuôn khổ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024, các thành viên hai đội đến từ Mỹ và Italy đang hoàn thiện phần lắp đặt pháo hoa tại khu vực bãi bắn bên bờ sông Hàn (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, chu đáo nhằm mang đến cho khán giả phần trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc trong đêm chủ đề “Tuyệt tác thiên nhiên - Made of Nature Wisdom” vào tối 15/6.

Lần đầu tiên tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội pháo hoa Rozzi Fireworks đến từ Mỹ tự tin vì đã có nhiều năm biểu diễn pháo hoa và từng nhận về nhiều giải thưởng pháo hoa lớn trên khắp thế giới.

Vào đêm trình diễn 15/6, đội Rozzi Fireworks mang đến màn trình diễn có tên “Nhân loại - Cầu nối giữa các quốc gia” với sự xuất hiện của nhiều loại pháo khổng lồ cùng sắc màu rực rỡ, tượng trưng cho sự đa dạng trong trải nghiệm của con người.

Theo bà Nancy Rozzi, đại diện đội pháo hoa của Mỹ, lần đầu tiên tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội đã chuẩn bị nhiều hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc đặc biệt, nỗ lực để đạt thứ hạng cao.

Bà Nancy Rozzi cũng cho biết, đội sẽ tận dụng triệt để hiệu ứng phản chiếu trong khi biểu diễn. Vì vậy, các khán giả hãy chú ý trên mặt sông để cảm nhận điều đặc biệt trong màn trình diễn.

Tranh tài cùng đội pháo hoa đến từ Mỹ là đội pháo hoa Martarello Group S.R.L từ Italy. Đây là đội đã vô địch hai mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 và 2018; đang là Á quân năm 2023.

Trở lại thành phố Đà Nẵng lần này, đội ngũ đến từ Italy quyết tâm chinh phục trái tim khán giả một lần nữa, bằng những câu chuyện hình ảnh và âm thanh sống động.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên và màu sắc cuộc sống, đội sẽ mang đến màn trình diễn sáng tạo có tên “Vũ trụ rạng rỡ: Bản giao hưởng ánh sáng.”

Không chỉ được chiêu đãi bữa tiệc thị giác, khán giả sẽ được lắng nghe một bản giao hưởng độc đáo, kết hợp hài hòa giữa những nốt nhạc êm dịu của dòng sông và nhịp điệu khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã.

Ông Michele Martarello, đại diện đội Italy cho biết, năm nay đội đặt mục tiêu lọt vào chung kết để tiếp tục chuỗi thành tích trong các mùa trước.

Để đạt mục tiêu đó, đội đã mang đến nhiều loại pháo hoa mới với nhiều hiệu ứng mới chưa từng được sử dụng, nhằm tạo cảm xúc vỡ òa cho người xem.

Sau đêm khai mạc giữa đội Việt Nam và Pháp, các đêm trình diễn tiếp theo của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 sẽ là cuộc tranh tài giữa các đội: Italy-Mỹ (đêm 15/6 với chủ đề Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên); Đức-Ba Lan (đêm 22/6 với chủ để Made of Love Inspiration - Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc-Phần Lan (đêm 29/6 với chủ đề Made of Fairy Tales - Thế giới thần tiên).

Hai đội có màn trình diễn đặc sắc nhất sẽ gặp nhau vào đêm chung kết 13/7 với chủ đề “Made of Young Generation - Nhịp đập tương lai” và lễ trao giải./.

Cuộc thi đấu mãn nhãn giữa Việt Nam và Pháp đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Tối 8/6, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 chính thức khai mạc với cuộc tranh tài đầu tiên giữa đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam.