Hé lộ những màn trình diễn đỉnh cao trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa DIFF 2024

Một màn trình diễn pháo hoa tại DIFF 2023. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chính thức diễn ra vào tối 8/6, Đêm Khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 sẽ mở màn bằng một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao trên mặt nước lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng, cùng sự góp mặt của những ca sỹ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Màn trình diễn đáng mong đợi này là Show trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboards với sự kết hợp điêu luyện giữa các vũ điệu trên mặt nước, trên không trung, cùng biểu diễn thể thao mạo hiểm kết hợp với bắn pháo hoa.

Show diễn được thực hiện bởi các vận động viên Jetski và Flyboards Top 1 thế giới nổi tiếng với các kỹ năng nhào lộn trên không trung.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, màn trình diễn đỉnh cao này do nhà sản xuất H2O đình đám của Australia thực hiện.

Đây là đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa hàng đầu thế giới, với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức các show tại hàng chục công viên chủ đề ở Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc... và từng có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim bom tấn như James Bond, Mission Impossible.

Sự góp mặt của màn trình diễn đầy bất ngờ này hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn khác biệt hoàn toàn của DIFF 2024.

Đêm Khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 sẽ bùng nổ với chương trình nghệ thuật sôi động, với sự góp mặt của nhiều ca sỹ tên tuổi như: Ca sỹ Tùng Dương; Trang Pháp - cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023…"

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cuộc chạm trán giữa đội ArtEventia đến từ Pháp và đội chủ nhà Đà Nẵng trong đêm khai mạc DIFF 2024 hứa hẹn một trận “đấu pháo” đầy kịch tính.

Đội ArtEventia là đương kim vô địch “trẻ” nhất tại DIFF với chuỗi chiến thắng liên tiếp tại những cuộc thi pháo hoa danh tiếng.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam với lợi thế “sân nhà” và bề dày kinh nghiệm qua các mùa DIFF đã chuẩn bị một kịch bản trình diễn ánh sáng công phu, với “bản hòa tấu” của hơn 4.000 quả pháo các loại kết hợp cùng hàng trăm hiệu ứng sắc màu khác nhau.

“Vũ điệu bầu trời” là chủ đề của đội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tại Lễ hội DIFF 2024. Diễn ra vào tối 8/6, Đêm Khai mạc được cho là đêm đáng xem bậc nhất trong mùa DIFF 2024.

Hiện, cổng bán vé trực tuyến (diff.vn) vẫn đang mở với mức giá từ 800.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo năm hạng khán đài.

Đặc biệt dành riêng cho du khách Việt, Combo All in One (bao gồm một vé DIFF, một vé cáp treo lên Bà Nà và một suất buffet trưa) có giá chỉ từ 1.750.000 đồng cho người lớn và 1.500.000 đồng cho trẻ em.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 13/7 với truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

DIFF 2024 sẽ có tám đội tham gia tranh tài vào thứ Bảy hằng tuần, chủ nhà Việt Nam sẽ ra quân ngay trong Đêm Khai mạc ngày 8/6, đối đầu cùng đương kim vô địch DIFF 2023 - Pháp.

Các đêm thi tiếp theo lần lượt là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Italy (đêm 2), Đức và Ba Lan (đêm 3), Trung Quốc và Phần Lan (đêm 4), qua đó chọn ra hai đội tuyển xuất sắc nhất bước vào vòng cuối.

Đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13/7, tìm ra đội chiến thắng chung cuộc tại DIFF 2024./.

