Lễ hội truyền thống gắn kết cộng đồng người Việt tại New Zealand

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình Lễ hội văn hóa gắn kết cộng đồng người Việt tại New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/9, tại thủ đô Wellington của New Zealand đã diễn ra Lễ hội Văn hóa và gắn kết cộng đồng người Việt nhân dịp Tết Trung Thu và cũng là những ngày đầu mùa Xuân của New Zealand.

Sự kiện do Hội người Việt "Viet Hub New Zealand" tổ chức, với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Hutt, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), Hội Sinh viên Wellington (VSAW) và một số tổ chức xã hội địa phương, thu hút gần 400 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại New Zealand cùng đông đảo bạn bè, người dân bản địa.

Lễ hội còn có sự tham gia của hơn 10 gian hàng với những món ăn ngon, quà lưu niệm và sản phẩm thủ công, các khu vực dạy làm bánh Trung Thu, làm lồng đèn và trò chơi cờ caro.

Nhân dịp này, Hội người Việt "Viet Hub New Zealand" cũng đã kêu gọi gây quỹ cộng đồng hỗ trợ bà con trong nước khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua.

Chương trình còn có các màn múa lân sôi động, các tiết mục múa quạt, hát và chơi nhạc cụ dân tộc do cả trẻ em và người lớn biểu diễn.

Những ca khúc như "Bài Ca Tôm Cá," "Đếm Sao"..., cùng các điệu múa truyền thống đã làm sống lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong lòng người tham dự. Đặc biệt, tiết mục trình diễn đàn tranh-nhạc cụ dân tộc độc đáo-có sức lôi cuốn mạnh mẽ với bạn bè sở tại, làm tăng thêm phần tinh tế và cảm xúc cho chương trình.

Chị Nguyễn Thiện Từ Vinh, Chủ tịch Hội người Việt "Viet Hub New Zealand," chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tổ chức sự kiện này để thể hiện tình cảm gắn kết cộng đồng, tình đồng hương và niềm tự hào dân tộc, khẳng định sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại New Zealand thông qua lễ hội văn hóa tươi vui, đầm ấm trong dịp Tết Trung Thu. Lễ hội trở thành cầu nối giúp mọi người gần gũi nhau hơn, giúp các thế hệ sau không quên cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc.”

Được hình thành từ các nòng cốt là lưu học sinh, Hội người Việt "Viet Hub New Zealand" ra đời với mong muốn phát huy các giá trị tinh thần của cộng đồng người Việt.

Hội còn cung cấp các dịch vụ cộng đồng như thư viện sách tiếng Việt (tại các thành phố Wellington và Christchurch), đài phát thanh cho người Việt (Viet Hub Radio), các lớp dạy nấu ăn (Viet Hub Cuisine), góp phần gắn kết cộng đồng người Việt và kết nối với các cộng đồng dân tộc khác sinh sống tại New Zealand.

Nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, tại các thành phố lớn của New Zealand như Auckland, Christchurch, các đô thị ngoại vi như Lower Hutt, Johnsonville của thủ đô Wellington, các hội đoàn cộng đồng người Việt đã có nhiều hoạt động phong phú dành cho trẻ em, thế hệ tương lai người Việt sinh sống tại đảo quốc Nam Thái Bình Dương này.

Tết Trung Thu của cộng đồng người Việt tại Wellington không chỉ mang lại bầu không khí lễ hội đậm chất truyền thống, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt gặp gỡ, chia sẻ, gắn kết và lan tỏa giá trị tốt đẹp của người Việt đến với bạn bè bản địa tại New Zealand./.

