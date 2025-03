Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội làm việc tại New Zealand

Nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô, địa phương các nước trên thế giới, thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2025 của Thành ủy Hà Nội, nhận lời mời của hội đồng, chính quyền thủ đô, thành phố các nước, từ ngày 26/3 đến ngày 4/4, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại New Zealand và Australia.

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội.

Tại New Zealand, đoàn đã làm việc với Hội đồng, Chính quyền thành phố Wellington; các cơ quan chuyên môn của thành phố về quy hoạch, quản lý quy hoạch, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand; tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.

Bà Tory Whanau - Thị trưởng Wellington đã thay mặt Hội đồng, chính quyền thành phố tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung.

Nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đến Việt Nam (tháng 2/2025) nhân dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và 2 nước đã ký kết chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời cũng là thời điểm thành phố Hà Nội và Thành phố Wellington kỷ niệm 10 năm ký kết “Biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác," Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Hội đồng, Chính quyền Wellington đã dành cho đoàn; đồng thời khẳng định, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand đã được nâng tầm, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các định hướng phát triển trọng tâm của thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết có rất nhiều nội dung mà thành phố Hà Nội có thể xem xét thúc đẩy hợp tác với New Zealand nói chung và thành phố Wellington nói riêng.

Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn chính quyền Wellington tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển dài hạn và triển khai quy hoạch của thành phố, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chiến lược phát thải thấp...

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội làm việc với Chính quyền thành phố Wellington. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị 2 thành phố xem xét tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; chính quyền 2 thành phố thiết lập kênh thông tin, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, các trường đại học của Wellington nói riêng và New Zealand nói chung đến Hà Nội để tìm hiểu cơ hội xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa hai bên; tiếp tục thúc đẩy các chương trình học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam; đào tạo nâng chuẩn trình độ tiếng Anh cho giáo viên; đẩy mạnh giao lưu nhân dân thông qua hợp tác phát triển du lịch, giao lưu nghệ thuật, văn hóa; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) mà Hà Nội và Wellington cùng là thành viên.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã gửi lời mời Thị trưởng Tory Whanau sang thăm và làm việc với thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị 2 bên xem xét việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố cho giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt chính quyền Wellington, Thị trưởng Tory Whanau bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến công tác của đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội. Theo bà Tory Whanau, trong suốt 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng phát triển và ngày càng trở thành đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai bên.

Thị trưởng Tory Whanau đã giới thiệu tóm tắt thông tin về thành phố Wellington - trung tâm chính trị và hành chính của New Zealand, được xếp thứ 35 trong danh sách các thành phố đổi mới sáng tạo trên thế giới và là thành phố có nền công nghiệp văn hóa phát triển, nền kinh tế dựa trên công nghệ, sáng tạo, tài chính và truyền thông.

Việc quy hoạch, phát triển đô thị thành phố có bản sắc đặc trưng, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển đô thị và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Chính quyền thành phố Wellington cũng đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, tập trung công tác an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.

Thị trưởng Tory Whanau khẳng định Thành phố Wellington luôn sẵn sàng và mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hà Nội trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong thời gian tới, chính quyền hai thành phố giao cho cơ quan đối ngoại 2 bên tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất các nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ đô 2 nước.

Cũng tại buổi làm việc với Chính quyền thành phố Wellington, các sở, ngành, địa phương của Hà Nội đã khảo sát, trao đổi, làm việc với các cơ quan chuyên môn của thành phố Wellington trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, giao thông, môi trường, các mô hình phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại New Zealand, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand. Cùng tham dự chương trình có Thị trưởng Tory Whanau; Đại sứ Nguyễn Văn Trung.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi gặp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh một số ngành, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác được các lợi thế của thành phố Hà Nội cũng như thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô Hà Nội; các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo có tính lan tỏa và có giá trị gia tăng cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững…

Chính quyền thành phố Hà Nội hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tiềm năng và thiện chí tăng cường đầu tư nhiều hơn vào Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ xanh và sạch.

Cũng trong chương trình gặp gỡ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư của New Zealand đã kết nối, trao đổi thông tin với lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo một số quận, huyện và các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại thủ đô Wellington, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và các hoạt động đối ngoại thiết thực, hiệu quả của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.

Đại sứ cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Hà Nội với thủ đô và các thành phố của New Zealand.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và cá nhân Đại sứ đã dành cho đoàn công tác; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương của New Zealand, trước mắt thúc đẩy việc đàm phán Biên bản hợp tác giữa Thành phố Hà Nội với thành phố Wellington trong giai đoạn phát triển mới để tiến tới ký kết trong năm 2025 nhân dịp Thị trưởng Thành phố Wellington sang thăm và làm việc tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội đến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của New Zealand./.

