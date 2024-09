LHQ nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ngân hàng trung ương Libya

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Libya ở Tripoli, Libya. (Ảnh: Reuters)

Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 2/9 đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Tripoli để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Ngân hàng Trung ương Libya (CBL) đang dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt mỏ dầu ở quốc gia Bắc Phi này.

Cuộc khủng hoảng nói trên xảy ra khi chính quyền ở miền Tây Libya quyết định sa thải Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir vào tháng trước và thay thế ông Al-Kabir bằng một hội đồng, khiến chính quyền ở miền Đông quyết định phong tỏa toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Libya.

Trong một tuyên bố, UNSMIL cho biết các cuộc tham vấn đã kết thúc đêm 2/9 với sự tham gia của đại diện từ Hạ viện Libya, Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) ở miền Tây và Hội đồng Tổng thống Libya.

Các bên đã nhất trí đệ trình một dự thảo thỏa thuận để HCS và Hạ viện Libya xem xét, hoàn thiện. trước khi các bên ký kết trong ngày 3/9.

CBL là cơ quan hợp pháp duy nhất quản lý nguồn doanh thu dầu mỏ của Libya và trả lương cho các công chức nhà nước trên cả nước. Nếu cuộc tranh giành quyền kiểm soát CBL kéo dài, tất cả các khoản lương của công chức nhà nước, hoạt động chuyển khoản giữa các ngân hàng và thư tín dụng cần thiết cho hoạt động nhập khẩu sẽ trở nên bất khả thi. Tất cả những điều này sẽ khiến nền kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế của Libya bị đóng băng.

Hiện các phe phái ở miền Đông Libya - bao gồm Hạ viện Libya do Chủ tịch Aguila Saleh đứng đầu và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy - vẫn đang quyết liệt phản đối quyết định sa thải Thống đốc CBL Al-Kabir và việc phong tỏa các mỏ dầu ở miền Đông sẽ làm cạn kiệt nguồn tiền của CBL cũng như khiến các nhà máy điện phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Tình trạng mất điện kéo dài, vì thế, cũng sẽ sớm xuất hiện trở lại.

Trong một tuyên bố, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết do các mỏ dầu bị đóng cửa, tổng sản lượng dầu của nước này đã giảm gần một nửa, xuống chỉ còn 591.000 thùng/ngày vào ngày 28/8 từ mức gần 959.000 thùng/ngày vào ngày 26/8. Tổng số tiền thất thu trong 3 ngày này lên tới 120 triệu USD.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến CBL đang đe dọa chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài 4 năm qua tại Libya, quốc gia vốn bị chia rẽ trong hơn một thập kỷ giữa các phe phái ở miền Đông và miền Tây./



