Liên hợp quốc chuẩn bị triển khai phái đoàn hỗ trợ an ninh quốc tế tới Haiti

Những kẻ tấn công đã chiếm giữ phía ngoài Bệnh viện Đại học ở thành phố miền Trung Mirebalais của Haiti từ đêm 26/9 đến rạng sáng 27/9 (giờ địa phương). May mắn vụ tấn công không gây thương vong.

03/10/2023 10:18

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, do Mỹ và Ecuador dự thảo, cho phép triển khai Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia để “thực hiện các biện pháp cần thiết” tại Haiti.